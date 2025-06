Jak ochłodzić mieszkanie bez klimatyzacji? Proste i tanie sposoby, które naprawdę działają

Fala upałów właśnie dociera do Polski i wszystko wskazuje na to, że czekają nas dni pełne żaru i gorąca. IMGW ostrzega przed skrajnymi upałami, a Polacy szukają skutecznych sposobów na to, jak przetrwać ten czas w domach i mieszkaniach bez klimatyzacji. Okazuje się, że wystarczy kilka prostych trików, by choć trochę obniżyć temperaturę w pomieszczeniach i poprawić sobie komfort życia.