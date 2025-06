Ten napar pij latem, żeby czuć się lekko. Gdy jest gorąco, ciało staje się nabrzmiałe, a te zioła pomogą uporać się z problemem opuchniętych nóg

Opuchnięte i ociężałe nogi latem, to największa zmora tej pory roku. Zamiast spacerować z przyjemnością, czujesz ból. W upale nie pomaga także praca lub podróże w pozycji stojącej, lub siedzącej, które utrudniają prawidłowy przepływ krwi, sprzyjając gromadzeniu się płynów w nogach. Jeśli spędzamy czas w klimatyzowanych pomieszczeniach, często zapominamy o nawadnianiu organizmu. Paradoksalnie, niedobór wody może prowadzić do zatrzymywania płynów. Organizm w ten sposób próbuje zrekompensować brak wody. Przyczyną opuchniętych nóg mogą być także zmiany hormonalne, np. związane z cyklem menstruacyjnym lub ciążą. W niektórych przypadkach opuchlizna nóg może być objawem poważniejszych problemów zdrowotnych, takich jak niewydolność serca, choroby nerek, choroby wątroby lub problemy z układem limfatycznym. Jednak jeśli nie cierpisz na powyższe schorzenia, możesz sobie pomóc ziołami.

Zioła na opuchnięte nogi latem. Przytulia

Przytulia czepna ze względu na cenne składniki ma szereg zastosowań. Przeciwdziała powstawaniu żylaków, działa przeciwskurczowo na układ moczowy oraz przewody żółciowe i usprawnia odpływ żółci z wątroby, zmniejsza ryzyko wystąpienia migren i pobudza trawienie. Wspomaga także leczenie atopowego zapalenia skóry, trądziku, nadmiernej potliwości, łuszczycy i wrzodów. Przytulia czepna zapobiega także infekcjom i zapaleniom układu moczowego. Napary i odwary z przytulii mają właściwości diuretyczne, dzięki czemu eliminują nadmiar wody z organizmu. Pomagają pozbyć się płynów z przestrzeni międzykomórkowych, przez co opuchlizna i wodny cellulit znikają. Napar i odwar z przytulii można spożywać przez około 3 miesiące. Jednak przed rozpoczęciem kuracji, warto skonsultować się z lekarzem.

Zioła na lato. Co pić, gdy puchną nogi?

Przytulia to niejedyne zioło, po które warto sięgnąć latem, by pozbyć się opuchlizny. Podstawą w walce z nadmiarem wody w organizmie są zioła o działaniu moczopędnym. Delikatnie stymulują nerki do pracy, pomagając pozbyć się nadmiaru płynów i toksyn. Warto sięgnąć więc po mniszek lekarski. Działa moczopędnie, oczyszczająco i wspiera trawienie. Napar z korzenia i liści mniszka to idealny sposób na rozpoczęcie dnia. Jeśli nie mniszek to pokrzywa. Jest bogata w żelazo, witaminy i minerały. Działa moczopędnie, wzmacniająco i pomaga oczyścić organizm z toksyn. Można ją pić w formie naparu, a młode liście dodawać do sałatek. Alternatywą może być skrzyp polny. Kojarzymy go głównie z właściwościami wzmacniającymi włosy i paznokcie, jednak skrzyp skutecznie wspomaga także usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Pamiętajmy jednak, by zioła pić z umiarem i dbać o odpowiednie nawodnienie, aby uniknąć odwodnienia. Stosowanie ziół zacznij od mniejszych ilości i obserwuj reakcję organizmu. Wybieraj świeże lub suszone zioła z pewnego źródła. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub cierpisz na przewlekłe choroby, skonsultuj się z lekarzem.

