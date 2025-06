Zbierz na łące i zaparz herbatę. Ta popularna roślina świetnie działa na niestrawność

Dziurawiec rośnie na łąkach, brzegach pól i skrajach lasów. Proste łodygi dorastają do koło 50 cm. U góry są obficie rozgałęzione. Liście dziurawca są gładkie o owalnym kształcie. Kwiaty są w intensywnym żółtym kolorze. Na płatkach występują charakterystyczne dziurki/kropki. W celach zielarskich wykorzystuje się młode pędy i kwiaty. Pędy ścina się tuż przed kwitnieniem. Kwiaty wyskubuje się z łodyg lub ścina nożyczkami całe górne części pędów. Najlepiej robić to w słoneczny poranek. Ziele i kwiaty można suszyć lub tworzyć maceraty, nalewki i proszek. Dziurawiec zwyczajny jest niczym klejnot w koronie ziół. Jego zdrowotne, ale i magiczne właściwości znane są od wieków. Choć dziurawiec w nazwie ma zwyczajny, to raczej ze zwykłością nie ma nic wspólnego. Jest remedium na problemy żołądkowe, bezsenność i wiele innych schorzeń. Jednak nie każdy powinien go stosować.

Dziurawiec pomaga na niestrawność i bezsenność

Dziurawiec jest często stosowany w zaburzeniach trawienia i chorobach wątroby. Działa żółciopędnie i żółciotwórczo, a także rozkurczająco na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. Stosuje się go także w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit, wzdęciach i zgadze. Ma także właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Wyciągi z dziurawca stosuje się zewnętrznie na rany i do płukania gardła. Ponadto, dziurawiec ma właściwości uspokajające i bywa pomocny w łagodzeniu objawów depresji. Jednak, mimo wielu wspaniałych właściwości nie każdy może z nich korzystać.

Kto nie może stosować dziurawca?

Dziurawiec, jak każde zioło trzeba stosować z umiarem i rozwagą. Herbata, napar czy nalewka z tego ziela nie każdemu będą służyć, a niektórym mogą zaszkodzić. Dziurawiec może uszkodzić działanie niektórych leków m.in. antykoncepcyjnych. Ponadto zmniejsza stężenie statyn, glikokortykosteroidów, opiatów, sildenafilu i losartanu. Nie powinny stosować go kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Ponadto dziurawiec zwiększa wrażliwość skóry na słońce. Zanim zaczniemy stosować dziurawiec, lepiej upewnić się, czy leki, które przyjmujemy, nie wchodzą w rekcję z ziołami.

Magiczne właściwości dziurawca

Słowianie wierzyli, że dziurawiec ma magiczne właściwości zabezpieczające przed złem. Bliska relacja ze słonecznym zielem miała zapewnić dobrostan i spokój, ale także przychylność duchów. Żółte kwiaty dziurawca odstraszały diabły i czarownice. Ziele noszone przy sobie oddalało choroby psychiczne oraz stany depresyjne. Bukiet z dziurawca chronił dom przed niechcianymi bytami. Smużenie się ususzonym zielem odganiało złe duchy i demony. Dziurawiec służył także do wróżb. Młode kobiety kładły zioło pod poduszkę, by przyśnił im się przyszły mąż.

