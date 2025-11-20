Straż Miejska w Warszawie poszukuje nowych pracowników, oferując 142 wakaty i prowadząc intensywną kampanię rekrutacyjną.

Kandydaci muszą spełniać określone kryteria wiekowe, edukacyjne i zdrowotne, a także wykazać się niekaralnością.

Sprawdź, jakie benefity czekają na przyszłych strażników i ile mogą zarobić w stołecznej formacji.

Warszawa: strażnicy miejscy poszukiwani. Trwa rekrutacja

Straż Miejska w Warszawie szuka pracowników. Aktualnie w stołecznej formacji są 142 wakaty. Spoty informacyjne o rekrutacji do Straży Miejskiej pojawiają się na ekranach w Dworcu Warszawa Wschodnia, na peronach Warszawy Śródmieście oraz w 19 klubach fitness w całej Warszawie. Jak podaje stołeczny ratusz, kampanię tworzą krótkie animacje „Czujesz pociąg do munduru?” i „Chcesz wyrabiać kroki w pracy?”, zachęcające do zgłaszania się do służby.

Kto może zostać strażnikiem miejskim w Warszawie?

Z informacji zamieszczonych na stronie stołecznej Straży Miejskiej wynika, że strażnikiem miejskim może zostać osoba, która:

ukończyła 21 lat i ma polskie obywatelstwo

posiada co najmniej wykształcenie średnie i uregulowany stosunek do służby wojskowej

jest sprawna fizycznie i psychicznie

ma nienaganną opinię, posiada pełnię paw publicznych

nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

może pochwalić się niekaralnością potwierdzoną wypisem z KRK

jest gotowa do ukończenia szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

Wśród mile widzianych, ale nie obowiązkowych wymagań wobec kandydatów na stołecznego strażnika miejskiego są:

wiedza o Warszawie (w tym znajomość topografii)

wiedza o Polsce

aktywność sportowa

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

prawo jazdy kat. B

uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

wykształcenie wyższe na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, Ratownictwo medyczne, Prawo, Administracja, Socjologia, Psychologia, Wychowanie fizyczne, Ochrona Środowiska, Edukacja lub Resocjalizacja

patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej

uprawnienia ratownika wodnego

Chcesz zostać strażnikiem miejskim w Warszawie? Tak wygląda rekrutacja

Aplikować na stanowisko strażnika miejskiego w Warszawie, wysyłając CV i inne wymagane dokumenty, można na trzy sposoby do 5 grudnia 2025 r. do godz. 13:

drogą e-mailową na adres: [email protected]

poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego

pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Płac, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa

Kolejnymi etapami rekrutacji są: test wiedzy, test sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne i lekarskie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Co oferuje stołeczna Straż Miejska swoim pracownikom?

Jak czytamy na stronie Straży Miejskiej, pracownicy formacji oprócz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, atrakcyjnego wynagrodzenia i trzynastej pensji mogą liczyć na liczne benefity, m.in.:

preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i prywatnej opieki zdrowotnej dla Ciebie i rodziny

dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach

możliwość ubiegania się o mieszkanie na czas pracy (program mieszkań służbowych)

wsparcie psychologiczne

bezpłatne zajęcia sportowe i dofinansowanie do kart sportowych

zniżkę 35 proc. na przejazdy Kolejami Mazowieckimi

Tyle zarabiają strażnicy miejscy w Warszawie. Stawki zaskakują

Nie jest tajemnicą, że żadne benefity nie interesują kandydatów tak bardzo, jak zarobki na danym stanowisku. Według danych GUS dotyczących zarobków w Polsce, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 roku wyniosło 8771,70 zł brutto. Przeliczając tę kwotę na netto, przy założeniu standardowej umowy o pracę, otrzymujemy około 6310 zł „na rękę”. Z kolei minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, czyli około 3 511 zł netto.

Jak na tle tych danych prezentują się zarobki strażników miejskich w Warszawie? Pensje funkcjonariuszy zaczynają się od 6 700 zł brutto miesięcznie. Pensje rosną wraz z przyznanymi dodatkami, wysługą lat oraz zajmowanym stanowiskiem. Zapraszamy do poniższej galerii zdjęć, w której publikujemy szczegółowe informacje.

