Stracił buty, bo zamieszkały w nich nietoperze! Niecodzienna sytuacja na Bielanach

2025-11-18 15:50

Niecodzienna sytuacja na warszawskich Bielanach. W sportowych butach zostawionych na balkonie zadomowiło się stado nietoperzy! Na miejscu interweniował Ekopatrol wezwany przez zaskoczonego właściciela obuwia. Strażnicy miejscy przyznali, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli.

Stracił buty, bo zamieszkały w nich nietoperze

i

Autor: Straż Miejska w Warszawie/ Materiały prasowe
Warszawa Bielany. Nietoperze w bucie

Taka sytuacja nie zdarza się często. Wystawiasz buty na balkon, wracasz po nie po jakimś czasie, a tam… czeka na ciebie żywa niespodzianka! Taka historia przydarzyła się mieszkańcowi warszawskich Bielan. W niedzielny wieczór, 16 listopada, musiał pilnie wezwać na pomoc strażników miejskich z Ekopatrolu.

Gdy mundurowi zjawili się pod wskazanym adresem przy ul. Klaudyny, przecierali oczy ze zdziwienia. - Funkcjonariusze z Ekopatrolu niejedno już widzieli i w niejednej interwencji uczestniczyli, ale zastany na miejscu widok, nawet ich zaskoczył - wyjaśnił Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej.

Okazało się, że w sportowych butach zostawionych na balkonie schronienie przed zimnem znalazło 20 nietoperzy!

Z butów do lasu

- Widok wtulonych w siebie małych, skrzydlatych ssaków mógł rozczulić każdego, jednak nie było to najlepsze i najbezpieczniejsze miejsce na przezimowanie. Strażnicy podjęli decyzję o przewiezieniu nietoperzy do Lasów Miejskich - przekazał Jabraszko.

Właściciel obuwia wykazał się ogromną empatią w stosunku do dzikich lokatorów, którzy zamieszkali na jego balkonie. Żeby nie stresować lekko już rozbudzonych nietoperzy, poświęcił swoje buty na rzecz spokoju gnieżdżących się w nim ssaków.

- Cała licząca około 20 sztuk rodzina nietoperzy w butach i bezpiecznym transporterze została przewieziona do Lasów Miejskich, gdzie zaopiekują się nimi specjaliści - poinformował Jabraszko.

