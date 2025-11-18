Stracił buty, bo zamieszkały w nich nietoperze! Niecodzienna sytuacja na Bielanach

Warszawa Bielany. Nietoperze w bucie

Taka sytuacja nie zdarza się często. Wystawiasz buty na balkon, wracasz po nie po jakimś czasie, a tam… czeka na ciebie żywa niespodzianka! Taka historia przydarzyła się mieszkańcowi warszawskich Bielan. W niedzielny wieczór, 16 listopada, musiał pilnie wezwać na pomoc strażników miejskich z Ekopatrolu.

Gdy mundurowi zjawili się pod wskazanym adresem przy ul. Klaudyny, przecierali oczy ze zdziwienia. - Funkcjonariusze z Ekopatrolu niejedno już widzieli i w niejednej interwencji uczestniczyli, ale zastany na miejscu widok, nawet ich zaskoczył - wyjaśnił Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej.

Okazało się, że w sportowych butach zostawionych na balkonie schronienie przed zimnem znalazło 20 nietoperzy!

Z butów do lasu

- Widok wtulonych w siebie małych, skrzydlatych ssaków mógł rozczulić każdego, jednak nie było to najlepsze i najbezpieczniejsze miejsce na przezimowanie. Strażnicy podjęli decyzję o przewiezieniu nietoperzy do Lasów Miejskich - przekazał Jabraszko.

Właściciel obuwia wykazał się ogromną empatią w stosunku do dzikich lokatorów, którzy zamieszkali na jego balkonie. Żeby nie stresować lekko już rozbudzonych nietoperzy, poświęcił swoje buty na rzecz spokoju gnieżdżących się w nim ssaków.

- Cała licząca około 20 sztuk rodzina nietoperzy w butach i bezpiecznym transporterze została przewieziona do Lasów Miejskich, gdzie zaopiekują się nimi specjaliści - poinformował Jabraszko.

