Potworna śmierć 22-latka pod Płońskiem. Czołowe zderzenie z ciężarówką zmiotło go z drogi

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 10, gdzie doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.

Młody kierowca Opla, 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, zginął na miejscu pomimo wysiłków ratowników.

Droga była zablokowana przez wiele godzin, a śledztwo ma wyjaśnić przyczyny zdarzenia.

Jakie są wstępne ustalenia?

Wypadek na drodze do Płońska

Do zdarzenia doszło w niedzielę (16 listopada) około godziny 16:40, na wysokości 440 kilometra drogi krajowej nr 10. Opel, który poruszał się w kierunku Płońska, nagle zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką DAF z naczepą. Siła uderzenia była tak duża, że kierowca osobówki został zakleszczony w rozbitym aucie. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe – straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. W akcji uczestniczył również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który miał przetransportować rannego do szpitala.

Przegrana walka o życie 22-latka

Strażacy, używając specjalistycznego sprzętu, musieli wydobyć 22-letniego kierowcę z opla. Po uwolnieniu z wraku pojazdu, mężczyzna został natychmiast przekazany ratownikom medycznym. Pomimo podjętej na miejscu długiej reanimacji, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować. Stwierdzono zgon.

Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń

Kierowca ciężarówki, 59-letni mieszkaniec województwa lubelskiego, nie odniósł obrażeń w wyniku zderzenia. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Na czas prowadzonych działań ratowniczych i czynności procesowych droga krajowa nr 10 była całkowicie zablokowana przez kilka godzin, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu.

Śledztwo w sprawie wypadku na DK10

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z płońskiej komendy oraz technik kryminalistyki. Ich zadaniem było zabezpieczenie śladów, wykonanie dokumentacji fotograficznej i szkiców, a także przesłuchanie świadków wypadku. Wszystkie te czynności odbywały się pod nadzorem prokuratora, który wszczął postępowanie w sprawie. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku przypomniała o fundamentalnej zasadzie bezpieczeństwa na drodze. „Jesienią warunki na drogach szybko się zmieniają. Wcześniej robi się ciemno, a nawierzchnia bywa śliska z powodu opadów deszczu czy niższych temperatur. Apelujemy o spokojną jazdę, unikanie ryzykownych manewrów i zwracanie uwagi na to, co robią inni uczestnicy ruchu” – podkreśliła nadkom. Drężek-Zmysłowska.