Ciężarówka przewożąca most wywróciła się na ekspresówce! Gigantyczne utrudnienia trwają od nocy

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-03 8:48

W poniedziałek, 3 listopada, kierowcy podróżujący drogą ekspresową S17 muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W nocy z niedzieli na poniedziałek, w powiecie garwolińskim, doszło do groźnego zdarzenia. Wywrócił się pojazd ciężarowy przewożący betonowe elementy mostu.

Ciężarówka wioząca most wywróciła się na ekspresówce. Gigantyczne utrudnienia trwają od nocy

i

Autor: Policja Mazowiecka/X/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Utrudnienia na S17. Ciężarówka przewożąca elementy mostu zablokowała trasę

Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W niedzielę wieczorem (2 listopada), na 37. kilometrze trasy, w powiecie garwolińskim, doszło do wywrócenia się pojazdu ciężarowego przewożącego elementy mostu.

Na szczęście, jak informuje Policja Mazowiecka, nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Jednakże, droga w kierunku Lublina została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, ale sytuacja na drodze pozostaje napięta jeszcze w poniedziałek rano.

Karol wjechał hulajnogą pod ciężarówkę

Polecany artykuł:

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Prokurator ujawnia szokujące fakty. Łukasz Ża…

"Utrudnienia w tym miejscu nadal trwają! Policjanci na czas załadunku elementów mostu będą okresowo zamykać ruch i kierować kierowców na objazdy. Prosimy o cierpliwość i ostrożność na drodze!" - czytamy w komunikacie.

Jak ominąć utrudnienia?

Policja Mazowiecka natychmiast poinformowała o wyznaczonych objazdach, które mają na celu usprawnienie ruchu i umożliwienie kierowcom ominięcie miejsca wypadku. Objazdy prowadzą przez drogę wojewódzką DW 801 (miejscowość Lipówki) oraz przez drogę wojewódzką DW 805 w kierunku miejscowości Parysów, skąd można wrócić na drogę ekspresową S17. Funkcjonariusze kierują ruchem - należy stosować się do ich poleceń.

Aktualizacja: droga jest już przejezdna.

Polecany artykuł:

Dramatyczny pościg w Pęcicach. Kierowca skody w rękach policji
Pościg i wypadek w Pęcicach
7 zdjęć
Sonda
Byłeś/aś kiedyś świadkiem wypadku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MOST
UTRUDNIENIA
CIĘŻARÓWKA
WYPADEK