Ciężarówka przewożąca most wywróciła się na ekspresówce! Gigantyczne utrudnienia trwają od nocy

Utrudnienia na S17. Ciężarówka przewożąca elementy mostu zablokowała trasę

Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W niedzielę wieczorem (2 listopada), na 37. kilometrze trasy, w powiecie garwolińskim, doszło do wywrócenia się pojazdu ciężarowego przewożącego elementy mostu.

Na szczęście, jak informuje Policja Mazowiecka, nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Jednakże, droga w kierunku Lublina została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, ale sytuacja na drodze pozostaje napięta jeszcze w poniedziałek rano.

"Utrudnienia w tym miejscu nadal trwają! Policjanci na czas załadunku elementów mostu będą okresowo zamykać ruch i kierować kierowców na objazdy. Prosimy o cierpliwość i ostrożność na drodze!" - czytamy w komunikacie.

Jak ominąć utrudnienia?

Policja Mazowiecka natychmiast poinformowała o wyznaczonych objazdach, które mają na celu usprawnienie ruchu i umożliwienie kierowcom ominięcie miejsca wypadku. Objazdy prowadzą przez drogę wojewódzką DW 801 (miejscowość Lipówki) oraz przez drogę wojewódzką DW 805 w kierunku miejscowości Parysów, skąd można wrócić na drogę ekspresową S17. Funkcjonariusze kierują ruchem - należy stosować się do ich poleceń.

Aktualizacja: droga jest już przejezdna.