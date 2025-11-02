Dramatyczny pościg w Pęcicach. Kierowca skody w rękach policji

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Piotr Lis
Piotr Lis
Zuzanna Sekuła | PAP
2025-11-02 20:46

Pruszkowscy policjanci odnaleźli kierowcę skody, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Wcześniej kierujący skodą uciekł przed ścigającymi go policjantami po tym, jak radiowóz, którym jechali, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jeden z policjantów trafił do szpitala.

Pościg w Pęcicach. Radiowóz rozbity

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada. Policjanci ścigali osobową Skodę, której kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 11:40. Osobowa skoda nie zatrzymała się do kontroli. Policjanci oznakowaną skodą podjęli pościg. W Pęcicach wpadli w poślizg i uderzyli w drzewo - relacjonował mł. asp. Paweł Chmura w rozmowie z „Super Expressem”.

Ranny policjant

Rzecznik policji dodał, że wskutek wypadku ranny został policjant, który podczas jazdy siedział na miejscu pasażera; został przewieziony do szpitala. Jak poinformowała policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca skody zatrzymany

Kierowca skody uciekł, jednak jak później poinformowała komenda stołeczna, zatrzymali go pruszkowscy policjanci.

„Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania bardzo szybko doprowadziły policjantów do miejsca, w którym ukrywał się mężczyzna. To 34-letni obywatel Polski. Był w przeszłości karany za różnego rodzaju przestępstwa. Obecnie nie posiada uprawnień do kierowania. Policjanci odnaleźli także poszukiwany samochód. Czynności w toku”

– napisała KSP na platformie X.

Pościg i wypadek w Pęcicach
