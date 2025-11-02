Dramatyczny pościg w Pęcicach. Kierowca skody w rękach policji

Pościg w Pęcicach. Radiowóz rozbity

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada. Policjanci ścigali osobową Skodę, której kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 11:40. Osobowa skoda nie zatrzymała się do kontroli. Policjanci oznakowaną skodą podjęli pościg. W Pęcicach wpadli w poślizg i uderzyli w drzewo - relacjonował mł. asp. Paweł Chmura w rozmowie z „Super Expressem”.

Ranny policjant

Rzecznik policji dodał, że wskutek wypadku ranny został policjant, który podczas jazdy siedział na miejscu pasażera; został przewieziony do szpitala. Jak poinformowała policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca skody zatrzymany

Kierowca skody uciekł, jednak jak później poinformowała komenda stołeczna, zatrzymali go pruszkowscy policjanci.

„Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania bardzo szybko doprowadziły policjantów do miejsca, w którym ukrywał się mężczyzna. To 34-letni obywatel Polski. Był w przeszłości karany za różnego rodzaju przestępstwa. Obecnie nie posiada uprawnień do kierowania. Policjanci odnaleźli także poszukiwany samochód. Czynności w toku”

– napisała KSP na platformie X.

Policjanci z Pruszkowa zatrzymali prawdopodobnego kierowcę skody, który dzisiaj przed południem nie zatrzymał się do kontroli drogowej w miejscowości Pęcice. W trakcie pościgu za mężczyzną doszło do zdarzenia drogowego, w którym ranny został jeden z policjantów.Zakrojone na… pic.twitter.com/erD7lMuSdu— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 2, 2025

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie