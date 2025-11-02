Policyjny pościg zakończony na drzewie! Radiowóz rozbity, policjant w szpitalu – co się stało w Pęcicach?

- W Pęcicach doszło do groźnego pościgu, gdy kierowca skody nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
Pościg w Pęcicach zakończony wypadkiem. Policjant został ranny
Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada. Jak relacjonuje mł. asp. Paweł Chmura w rozmowie z „Super Expressem”: „Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 11:40. Osobowa skoda nie zatrzymała się do kontroli. Policjanci oznakowaną skodą podjęli pościg. W Pęcicach wpadli w poślizg i uderzyli w drzewo. Ranny policjant trafił do szpitala".
Obława za kierowcą skody
- Nie ma informacji o zatrzymaniu sprawcy - dodał mł. asp. Paweł Chmura. Policjanci prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie kierowcy skody, który nie zatrzymał się do kontroli, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.