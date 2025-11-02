Policyjny pościg zakończony na drzewie! Radiowóz rozbity, policjant w szpitalu – co się stało w Pęcicach?

W Pęcicach doszło do groźnego pościgu, gdy kierowca skody nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Radiowóz, którym funkcjonariusze ścigali uciekiniera, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Jeden z mundurowych został ranny.

Kierowca skody nadal pozostaje na wolności – dowiedz się, jakie są najnowsze informacje w tej sprawie.

Pościg w Pęcicach zakończony wypadkiem. Policjant został ranny

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada. Jak relacjonuje mł. asp. Paweł Chmura w rozmowie z „Super Expressem”: „Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 11:40. Osobowa skoda nie zatrzymała się do kontroli. Policjanci oznakowaną skodą podjęli pościg. W Pęcicach wpadli w poślizg i uderzyli w drzewo. Ranny policjant trafił do szpitala".

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Obława za kierowcą skody

- Nie ma informacji o zatrzymaniu sprawcy - dodał mł. asp. Paweł Chmura. Policjanci prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie kierowcy skody, który nie zatrzymał się do kontroli, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.