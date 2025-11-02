Policyjny pościg zakończony na drzewie! Radiowóz rozbity, policjant w szpitalu – co się stało w Pęcicach?

2025-11-02 14:41

W Pęcicach osobowa skoda nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli w pościg za kierowcą, który nie reagował na sygnały. Niestety, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Radiowóz wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Ranny policjant został przewieziony do szpitala. Trwa intensywne

  • W Pęcicach doszło do groźnego pościgu, gdy kierowca skody nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
  • Radiowóz, którym funkcjonariusze ścigali uciekiniera, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Jeden z mundurowych został ranny.
  • Kierowca skody nadal pozostaje na wolności – dowiedz się, jakie są najnowsze informacje w tej sprawie.

Pościg w Pęcicach zakończony wypadkiem. Policjant został ranny

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 listopada. Jak relacjonuje mł. asp. Paweł Chmura w rozmowie z „Super Expressem”: „Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 11:40. Osobowa skoda nie zatrzymała się do kontroli. Policjanci oznakowaną skodą podjęli pościg. W Pęcicach wpadli w poślizg i uderzyli w drzewo. Ranny policjant trafił do szpitala".

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy

Obława za kierowcą skody

- Nie ma informacji o zatrzymaniu sprawcy - dodał mł. asp. Paweł Chmura. Policjanci prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie tożsamości i zatrzymanie kierowcy skody, który nie zatrzymał się do kontroli, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. 

Pościg i wypadek w Pęcicach
