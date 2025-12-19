Dramatyczna akcja nad Wisłą. Policjanci uratowali życie mężczyzny. Liczyła się każda sekunda

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-19 12:14

Dramatyczna akcja ratunkowa rozegrała się nad Wisłą w Warszawie. Funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji, prowadząc działania w ramach operacji „TOR”, otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, którego życie może być zagrożone. Dzięki szybkiej reakcji i profesjonalizmowi policjantów, 41-latek został uratowany. Mężczyzna był skrajnie wyziębiony, a każda minuta zwłoki mogła kosztować go życie.

Dramatyczna akcja nad Wisłą. Policjanci uratowali życie mężczyzny. Liczyła się każda sekunda

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Dramatyczna akcja nad Wisłą. Policjanci uratowali życie mężczyzny. Liczyła się każda sekunda

Zgłoszenie o osobie w zagrożeniu życia uruchomiło natychmiastową reakcję stołecznych policjantów. Wiedząc, że liczy się każda chwila, funkcjonariusze zaczeli przeczesywać rejon Bulwarów Wiślanych, gdzie według informacji miał przebywać potrzebujący pomocy mężczyzna. Niska temperatura i nocna pora dodatkowo utrudniały poszukiwania, ale determinacja policjantów nie pozwoliła im się poddać.

Wśród zarośli nad Wisłą, funkcjonariusze z I Kompanii OPP odnaleźli 41-latka. Jego stan był krytyczny i wymagał natychmiastowej interwencji.

Policjanci natychmiast przystąpili do reanimacji. Jak relacjonuje mł. asp. Bartłomiej Śniadała, dzięki ich szybkiej interwencji udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowe. Jednak sytuacja wciąż była poważna. Z powodu silnego wychłodzenia organizmu, 41-latek dostał drgawek. Policjanci otulili go i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Polecany artykuł:

Bus huknął w forda i zepchnął go w pole. Kierowcy w szpitalu
Koszmarny wypadek w Warszawie! Zderzyły się trzy pojazdy. Reanimacja kierowcy

Po przybyciu na miejsce, ratownicy medyczni przejęli mężczyznę i przetransportowali go do szpitala. Dzięki profesjonalizmowi i wyszkoleniu policjantów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 41-latek przeżył. – To kolejny przykład, kiedy hasło „POMAGAMY I CHRONIMY” jest realizowane przez funkcjonariuszy w praktyce – chwali funkcjonariuszy Komenda Stołęczna Policji.

Polecany artykuł:

Węgrów w szoku! Lekarka nie żyje, zabił ją partner. Ujawniamy kulisy dramatu
Zatłukł lekarkę, bo chciała od niego odejść? Wstrząsające ustalenia
11 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA