Pościg jak z filmu akcji! BMW w rowie, a w nim… pięciu Afgańczyków i dwóch Mołdawian. Co tam się stało?

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-22 9:17

W Wołominie rozegrały się sceny niczym z prawdziwego filmu akcji. Policyjny pościg zakończył się w rowie. Zatrzymano pięciu obywateli Afganistanu oraz dwóch Mołdawian. Ci ostatni usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Co dokładnie się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą zatrzymanym?

  • Policyjny pościg za BMW zakończył się w rowie w Wołominie. Policjanci zatrzymali siedem osób.
  • Zatrzymano pięciu obywateli Afganistanu oraz dwóch Mołdawian, którym postawiono zarzuty organizacji nielegalnego przekraczania granicy.
  • Jakie konsekwencje grożą zatrzymanym i co dalej ze sprawą?

W czwartek (16 października), policjanci z Wołomina otrzymali informację od straży granicznej w Sławatyczach o podejrzanym pojeździe, który mógł przewozić osoby nielegalnie przebywające w Polsce. I faktycznie, na trasie S8, w okolicach Woli Rasztowskiej, patrol policji zauważył poszukiwane BMW. Kierowca auta zignorował sygnały do zatrzymania i rozpoczął ucieczkę. Funkcjonariusze podjęli pościg.

Akcja zakończyła się w Kobyłce, 15 kilometrów dalej, gdzie kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu melioracyjnego. Ustalono, że autem podróżowało siedem osób. Na miejscu zatrzymano czterech obywateli Afganistanu w wieku od 18 do 35 lat. Następnego dnia w ręce służb wpadł piąty uciekinier. Kierowca i pasażer auta uciekli z miejsca zdarzenia. Policja szybko zorganizowała obławę. Do akcji wkroczyły dodatkowe patrole, operator drona oraz przewodnik z psem służbowym.

Dzięki współpracy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji Wołomin z Wydziałem Techniki Operacyjnej Komendy Stołecznej Policji, na stacji PKP w Kobyłce zatrzymano dwóch obywateli Mołdawii w wieku 19 i 36 lat. Są oni podejrzewani o organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy dla Afgańczyków.

Areszt dla organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy. Jakie kary im grożą?

Sąd Rejonowy w Wołominie, na wniosek Prokuratury Rejonowej, zastosował wobec 19-latka i 36-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za organizowanie innym osobom przekroczenia wbrew przepisom granicy RP.

Kierowca BMW usłyszał dodatkowo zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego (za co grozi do 3 lat więzienia) oraz niezastosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu (za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności). Zatrzymani Afgańczycy zostali przekazani straży granicznej z wnioskiem o deportację poza granice Polski.

Co dalej z zatrzymanymi? Jakie konsekwencje czekają Afgańczyków?

Sprawa jest w toku, a służby wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Zatrzymani obywatele Afganistanu czekają na decyzję o deportacji, a organizatorzy nielegalnego przekroczenia granicy spędzą najbliższe miesiące w areszcie.

Źródło: KPP Wołomin

Super Express Google News
Dramatyczny pościg w Wołominie! BMW w rowie, imigranci z Afganistanu w rękach policji
6 zdjęć
Sonda
Czy byłeś/aś kiedyś świadkiem policyjnego pościgu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIELEGALNI IMIGRANCI
POLICJA WOŁOMIN
POLICJA POŚCIG