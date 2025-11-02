Poszli łowić ryby i już nie wrócili. W jeziorze odnaleziono ciała dwóch braci

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2025-11-02 18:41

W jeziorze Kruklin na Mazurach odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, których poszukiwano od piątku. Policja potwierdziła, że to bracia w wieku 52 i 48 lat, którzy przyjechali z Ełku, aby łowić ryby. Poszukiwania trwały kilka dni i zakończyły się tragicznym odkryciem. Co się stało nad jeziorem Kruklin?

Super Express Google News

Tragedia na Mazurach. Poszukiwania zakończone

Akcja poszukiwawcza prowadzona była od piątku, 31 października przez policjantów, strażaków, ratowników i płetwonurków. W działaniach wykorzystywano łodzie wyposażone w sonary, drony, a także psa tropiącego. Przeszukiwano zarówno powierzchnię jeziora, jak i tereny do niego przyległe. Akcję zawieszano, gdy zapadał zmrok i wznawiano następnego dnia rano.

Polecany artykuł:

Tysiące mieszkańców bez wody pitnej! Groźna bakteria skaziła wodociąg

Asp. szt. Iwona Chruścińska z policji w Giżycku poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że w niedzielę, 2 listopada po południu sonar wskazał miejsce, w którym mogły znajdować się ciała.

- Płetwonurkowie zeszli pod wodę i potwierdzili obecność ciał dwóch mężczyzn. Zostały one wydobyte na brzeg, a następnie potwierdzono ich tożsamość; to poszukiwani bracia z Ełku – powiedziała Iwona Chruścińska.

Zaginięcie braci z Ełku. Przyjechali na ryby

Policja przekazała, że mężczyźni w wieku 52 i 48 lat ostatni raz widziani byli w miniony czwartek, gdy wybrali się na ryby nad jezioro Kruklin. Ponieważ nie wrócili i kontakt z nimi się urwał, rodzina zgłosiła ich zaginięcie. Wkrótce po rozpoczęciu poszukiwań, na leśnej drodze prowadzącej nad jezioro został znaleziony pusty samochód, którym przyjechali.

Policja ustala okoliczności tragedii

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Na miejscu prowadzone są czynności śledcze, które mają wyjaśnić, co doprowadziło do śmierci braci.

W jeziorze odnaleziono ciała dwóch braci
6 zdjęć
Sonda
Lubisz chodzić na ryby?
Wędkarze zamiast ryby złowili egzotycznego żółwia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTONIĘCIE
POLICJA GIŻYCKO
UTONIĘCIE WĘDKARZA