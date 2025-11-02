Tysiące mieszkańców bez wody pitnej! Groźna bakteria skaziła wodociąg

2025-11-02

Prawie pięć tysięcy mieszkańców gminy Dolsk w Wielkopolsce od piątku żyje bez dostępu do bieżącej wody pitnej. Powodem jest wykrycie bakterii grupy coli w gminnym wodociągu. Sytuacja jest poważna, a władze robią wszystko, by jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie. Kiedy mieszkańcy odzyskają dostęp do wody?

Mieszkańcy gminy Dolsk bez dostępu do wody pitnej

Kryzys w Dolsku. Bakteria coli w wodociągu

Mieszkańcy kilkunastu miejscowości w gminie Dolsk od piątku, 31 października borykają się z poważnym problemem, a mianowicie brakiem dostępu do bieżącej wody. Jak informuje RMF FM, powodem jest wykrycie bakterii grupy coli w gminnym wodociągu.

Sytuacja potrwa jeszcze co najmniej do środy, choć jak informują władze, jakość wody już się poprawia. Na biurko burmistrza Dolska trafił już nieoficjalny raport po pierwszej kontroli od czasu zamknięcia wodociągu i rozpoczęcia dezynfekcji.

Kiedy woda wróci do kranów w Dolsku?

Mimo widocznej poprawy, przez kolejne dni mieszkańcy wciąż będą musieli radzić sobie bez dostępu do bieżącej wody. Na poniedziałek zaplanowano kolejne badania. Na ich wyniki trzeba będzie poczekać właśnie do środy.

- Będziemy pobierali próbki z czterech różnych ujęć i zbadamy czy tej bakterii już tam nie ma – mówi burmistrz Dolska Tomasz Frąckowiak, cytowany przez RMF FM.

Gmina zapewnia wodę. Beczkowozy na ulicach

Gmina Dolsk zapewnia mieszkańcom zapasy wody. Jest ona dowożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w specjalnych beczkowozach. Urząd miasta i gminy opublikował specjalny harmonogram, w którym można zobaczyć, kiedy i na jakich ulicach będą dostępne beczkowozy.

Można też skontaktować się bezpośrednio ze strażą, która dowozi wodę nie tylko mieszkańcom, ale też zwierzętom w gospodarstwach, które również nie mogą pić skażonej wody.

Szkoła i przedszkole działają normalnie

Szkoła i przedszkole w gminie będą w poniedziałek działać normalnie – zapowiedział burmistrz. Dzieci nie będą miały więc przedłużonego weekendu.

Według zapewnień, szkoła ma mieć już przygotowany zapas wody ze specjalnego wozu, a posiłki będą dostarczane z innej placówki, tak by dzieci nie zostały bez jedzenia.

