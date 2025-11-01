Pustka w małych miasteczkach, gwar w większych kurortach

W mniejszych nadmorskich miejscowościach jesienią życie zamiera – zamknięte sklepy z pamiątkami, puste deptaki i plaże, na których trudno spotkać kogokolwiek poza mewami. Tymczasem w największych kurortach obraz jest zupełnie inny. Dzięki sanatoriom, uzdrowiskom i bogatej bazie noclegowej, przyciągają one turystów przez cały rok. To właśnie kuracjusze i weekendowi goście sprawiają, że nawet jesienią słychać tu gwar rozmów i śmiech dzieci bawiących się na plaży. Tak jest m.in. w Kołobrzegu, gdzie sezon nie zakończył się wraz z nadejściem jesieni.

Atrakcje, które nie tracą uroku

Jesień nad Bałtykiem ma swój niepowtarzalny klimat. Spacer po kołobrzeskim molo, widok z latarni morskiej, poszukiwanie rzeźb "Marianów" czy przechadzka po starym mieście z zabytkową katedrą i ratuszem to atrakcje, które nie tracą uroku wraz z końcem lata. Dla aktywnych pozostają ścieżki rowerowe wzdłuż wybrzeża, a dla spragnionych relaksu – bogata oferta spa i wellness. Co więcej, jesienią łatwiej o spokojne zwiedzanie bez tłumów, a powietrze nasycone jodem działa jak naturalna kuracja zdrowotna.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Kultura i rozrywka przez cały rok

Duże kurorty nie ograniczają swojej oferty jedynie do wypoczynku na plaży. Jesienią odbywają się tu koncerty, wystawy i wydarzenia kulturalne, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Dzięki temu życie toczy się nie tylko wzdłuż promenady, ale także w salach koncertowych, galeriach i muzeach.

Statystyki potwierdzają trend

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, Pomorze Zachodnie pozostaje najchętniej wybieranym kierunkiem wakacyjnym w Polsce. W 2025 roku region odnotował rekordowe zainteresowanie – zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych. Największe kurorty, dzięki swojej infrastrukturze i uzdrowiskowemu charakterowi, są beneficjentami tego trendu, przyciągając gości także poza sezonem letnim.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Bałtyk nie tylko latem

Choć wielu Polakom Morze Bałtyckie kojarzy się z wakacyjnym wypoczynkiem, coraz więcej osób odkrywa jego całoroczny urok. Jesienią i zimą nadmorskie kurorty oferują nie tylko piękne widoki i zdrowotne walory klimatu, ale także bogatą ofertę kulturalną i rekreacyjną. To dowód, że moda na Bałtyk nie kończy się wraz z ostatnim dniem lata – tutaj sezon trwa przez cały rok.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie