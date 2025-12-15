Wojsko i policja na dworcu w Koszalinie. Wspólne patrole dla bezpieczeństwa

Żołnierze 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego wraz z funkcjonariuszami policji i Służby Ochrony Kolei patrolują teren dworca kolejowego w Koszalinie. Celem działań, które prowadzone są od kilku tygodni przez policjantów na terenie całego kraju, jest m.in. przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na terenie infrastruktury kolejowej. Mundurowi mają również na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.

Akcja w Koszalinie. Co robią żołnierze na dworcu?

Wspólne działania służb polegają na realizacji zadań obserwacyjnych, patrolowych, dozorowych, a także gotowości do podjęcia natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do tego celu wykorzystywane są również drony.

Realizacja zadań, w których wiodącą rolę pełni policja, wymaga współpracy ze Strażą Ochrony Kolei oraz Siłami Zbrojnymi RP.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wspólne patrole wojska, policji i SOK na dworcu w Koszalinie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie spokoju mieszkańcom. Działania te są odpowiedzią na aktualną sytuację geopolityczną i potencjalne zagrożenia.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE – co musisz wiedzieć?

W związku z zagrożeniem, 19 listopada premier wprowadził trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych. Oznacza to zwiększoną czujność i gotowość służb do działania. Zarządzenie będzie obowiązywało do 28 lutego 2026 roku na wybranych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Policjanci przypominają, by zachować ostrożność w pobliżu terenów kolejowych. Należy unikać wchodzenia na torowiska, nasypy, wiadukty, tunele i inne niebezpieczne miejsca.

Apel o czujność i zgłaszanie podejrzanych sytuacji

Służby apelują do mieszkańców Zachodniopomorskiego o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji. Współpraca społeczeństwa jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenach kolejowych i w całym regionie.

