Alarm w Złocieńcu. Czujka czadu zadziałała w porę

Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia. O godzinie 19:57, strażacy z OSP Złocieniec zostali wezwani do zdarzenia przy ulicy Nowej. Powodem interwencji było uruchomienie czujnika tlenku węgla w jednym z mieszkań. Jak informuje lokalny portal dsi.net.pl, po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu pomiarów potwierdzono stężenie czadu przekraczające 100 ppm.

Szybka akcja strażaków. Ewakuacja i usunięcie zagrożenia

Strażacy natychmiast przeprowadzili ewakuację mieszkańców i rozpoczęli działania mające na celu usunięcie zagrożenia. Jak ustalono, źródłem emisji był nieszczelny komin, przez który spaliny dostawały się do wnętrza pomieszczeń. Mieszkańcy, którzy zgłosili lekkie zawroty głowy, nie wymagali pomocy medycznej. Strażacy wygasili piec, przewietrzyli budynek i wydali zakaz dalszego korzystania z urządzenia grzewczego do czasu naprawy instalacji.

Czujka tlenku węgla została zainstalowana w mieszkaniu w ostatnim czasie. To niewielkie urządzenie uratowało życie mieszkańców budynku.

Czad – niewidzialny zabójca. Jak się chronić?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, który powstaje w wyniku niepełnego spalania materiałów organicznych. Jest silnie toksyczny, ponieważ blokuje dostęp tlenu do organizmu, co prowadzi do niedotlenienia narządów i śmierci.

Aby chronić się przed zatruciem czadem, należy regularnie sprawdzać stan techniczny przewodów kominowych i wentylacyjnych, nie bagatelizować objawów takich jak bóle i zawroty głowy, nudności, duszności, oraz zainstalować w domu czujnik tlenku węgla. To niewielkie urządzenie może uratować życie.

Przestroga na przyszłość

Opisane zdarzenie w Złocieńcu jest przestrogą dla wszystkich. Regularne przeglądy instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz czujność w zakresie objawów zatrucia czadem mogą zapobiec tragedii. To również dowód na to, że instalowanie czujników czadu jest bardzo istotne. Niewielkie i stosunkowo niedrogie urządzenie może w porę przestrzec przed niebezpieczeństwem i uratować życie.

