Czad zaatakował w Szczecinku

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań w Szczecinku. Na miejsce wezwano straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

- Osoby przytomne zebrane przez zespół ratownictwa medycznego w mieszkaniu piętro niżej. Stwierdzono również zawartość tlenku węgla. Ewakuowano 2 osoby oraz psa – relacjonuje w rozmowie z Radiem ESKA komendant państwowej straży pożarnej w Szczecinku, Mirosław Śledź.

Do szpitala trafiły trzy osoby, w tym jedno dziecko. Na szczęście nie doszło do tragedii.

Czad – cichy zabójca!

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym gazem, który powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw, takich jak węgiel, drewno, gaz czy olej. Jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest niewyczuwalny dla człowieka. Wdychanie czadu prowadzi do zatrucia, które może skończyć się śmiercią.

Jak uniknąć tragedii?

Strażacy przypominają o kilku podstawowych zasadach, które mogą uchronić przed zatruciem czadem:

Zainstaluj czujnik tlenku węgla! To niewielkie urządzenie może uratować życie.

Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzeń grzewczych!

Zapewnij odpowiednią wentylację!

Nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych!

Po kąpieli wietrz pomieszczenie, w którym znajduje się piecyk gazowy!

Pamiętaj, że czad to cichy zabójca! Nie lekceważ żadnych objawów, które mogą wskazywać na zatrucie tlenkiem węgla, takich jak bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, osłabienie czy utrata przytomności. W takiej sytuacji natychmiast wezwij pomoc!

