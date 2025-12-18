Ostatni odcinek S6 w regionie będzie gotowy jeszcze przed świętami? "Robimy wszystko"

Grzegorz Kluczyński
PAP
2025-12-18 10:37

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia zostanie oddany do użytku nowy odcinek drogi ekspresowej S6 na trasie Sianów-Słupsk. Rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA przekazał najnowsze informacje w tej sprawie. Kiedy dokładnie pojedziemy nową trasą?

Droga ekspresowa S6

i

Autor: Mateusz Grzeszczuk / GDDKiA Szczecin / Materiały prasowe
GDDKiA blisko finału. Kiedy otwarcie S6 Sianów-Słupsk?

Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA poinformował, że trwają intensywne prace, aby oddać S6 do ruchu jeszcze przed świętami. Z podaniem konkretnej daty otwarcie trasy GDDKiA wstrzymuje się jednak do czasu uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie obu odcinków S6: Sianów-Sławno i Sławno-Słupsk.

Grzeszczuk podkreślił, że odcinek Sławno-Słupsk wymaga otrzymania pozwoleń od nadzorów budowlanych w Szczecinie i Gdańsku. Z kolei na odcinku Sianów-Sławno trwają jeszcze prace przy stawianiu barier, ogrodzeń i oznakowania poziomego.

Poseł zdradza datę otwarcia. Będzie świąteczny prezent dla kierowców?

Samorządowiec z regionu i poseł PSL Jarosław Rzepa podał konkretną datę otwarcia.

– Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia dostaniemy decyzje na użytkowanie drogi (…) i 22 grudnia o godz. 10 wstępnie zapraszam na otwarcie S6 między Sianowem a Słupskiem – powiedział Rzepa.

Dodał, że będzie to „taki prezent świąteczny od GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury” dla mieszkańców regionu i użytkowników trasy.

Poseł wskazał, że uroczyste otwarcie S6 planowane jest na trasie, na styku województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Szczegóły inwestycji. Co zyska region dzięki S6?

Droga ekspresowa S6 to ważna inwestycja dla obu województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego, która skróci podróż między Szczecinem, Koszalinem, Słupskiem i Trójmiastem oraz ułatwi kierowcom poruszanie się w pasie nadmorskim.

Wykonawcą odcinka S6 między Sianowem a Sławnem jest konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. Za ponad 657,9 mln zł konsorcjum zobowiązało się zaprojektować i wybudować 23,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Natomiast wykonaniem odcinka Sławno-Słupsk o długości 22,9 km zajęła się wybrana w przetargu Stecol Corporation za ponad 701 mln zł.

W ramach 46-kilometrowej trasy S6 Sianów-Słupsk ma powstać osiem węzłów drogowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych II kategorii. Droga ekspresowa wyposażona zostanie w nowoczesne urządzenia do zarządzania ruchem, urządzenia ochrony środowiska oraz elementy związane z bezpieczeństwem ruchu na drodze.

Zdjęcie
