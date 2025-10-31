Bakterie coli w sieci wodociągowej

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Szczecinie poinformował o wykryciu bakterii coli w sieci wodociągowej w Mirosławcu. To oznacza, że woda z kranu jest niebezpieczna dla zdrowia i nie można jej używać do żadnych celów spożywczych ani higienicznych.

Mieszkańcy bez dostępu do wody!

„Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień”

– czytamy w komunikacie WSSE w Szczecinie.

Mieszkańcy Mirosławca muszą liczyć się zatem z poważnymi niedogodnościami w codziennym funkcjonowaniu. Woda z kranu nadaje się jedynie do celów gospodarczych, np. do mycia podłóg.

Beczkowozy z wodą dla mieszkańców

Na szczęście, władze miasta zareagowały na kryzys. Dla mieszkańców udostępniono beczkowozy z wodą pitną. W szkołach i przedszkolach dzieci otrzymują wodę butelkowaną.

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych, aby jak najszybciej przywrócić jakość wody do obowiązujących norm. Trwa płukanie sieci wodnej.

Kiedy woda będzie zdatna do użytku?

Niestety, nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Według wstępnych szacunków, skażenie wody może potrwać co najmniej do wtorku. Mieszkańcy Mirosławca muszą uzbroić się w cierpliwość i korzystać z zastępczych źródeł wody.

