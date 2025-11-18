Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu w Warszawie. Kilkanaście osób rannych, trwa akcja

W Warszawie doszło do poważnego wypadku komunikacyjnego z udziałem autobusu i dwóch tramwajów.

W zdarzeniu, które miało miejsce w alei „Solidarności”, rannych zostało kilkanaście osób.

Jak doszło do tego wypadku? Którędy poprowadzono objazdy? Dowiedz się więcej.

Warszawa. Dramat w alei „Solidarności”. Autobus między dwoma tramwajami

Do zdarzenia doszło w rejonie Muzeum Niepodległości, na odcinku między placem Bankowym a Starym Miastem. Jak poinformował TVN24 Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich, brały w nim udział dwa tramwaje oraz autobus miejski.

– W zdarzeniu uczestniczyły dwa tramwaje i autobus. Prawdopodobnie tramwaj linii numer 4 najechał na autobus, po czym autobus uderzył w tramwaj przejazdu technicznego – przekazał Urbanowicz tuż po zdarzeniu.

Policja o wypadku: autobus pomiędzy dwoma tramwajami

Szczegóły potwierdza młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

– Potwierdzamy wstępne informacje dotyczące poważnego zderzenia autobusu z dwoma tramwajami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na torach tramwajowych znajdował się autobus, w który od tyłu uderzył nadjeżdżający tramwaj. W wyniku zderzenia drugi tramwaj najechał następnie na autobus. Pojazd znalazł się pomiędzy dwoma składami. Na miejscu pracują policjanci, zespoły ratownictwa medycznego oraz służby techniczne. Według wstępnych danych rannych zostało kilkanaście osób. Trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia – poinformował Chmura w rozmowie z „SE”.

Aktualizacja godz. 8:55. Podkomisarz Rafał Markiewicz, Komenda Stołeczna Policji:

- Dziś, około godziny 7:50, otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w alei Solidarności. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch tramwajów i autobusu miejskiego. W zdarzeniu brały udział tramwaj linii 4, tramwaj wykonujący przejazd techniczny oraz autobus linii 160. Wszystkie te pojazdy poruszały się drogą przeznaczoną dla tramwajów i autobusów i jechały w tym samym kierunku - przekazał policjant.

- Z dostępnych informacji wynika, że pojazdy najechały na siebie kolejno. Na miejscu pracują policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. W tej chwili około 15 osób jest badanych w karetkach - dodaje.

Objazdy dla kierowców

- Ważną informacją dla kierowców jest to, że aleja Solidarności na wysokości numerów 64–68, w kierunku placu Bankowego, jest całkowicie zablokowana. Policjanci z ruchu drogowego kierują ruchem i kierują kierowców na objazdy trasą W-Z. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia - poinformował podkom. Markiewicz.

Znaczne utrudnienia w ruchu. Kilka linii na objazdach

Wypadek sparaliżował ruch tramwajowy w centrum stolicy. Przejazd w rejonie placu Bankowego jest zablokowany. Warszawski Transport Publiczny przekazał komunikat:

"Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie Pl. Bankowego tramwaje linii 13, 20, 23 i 26 jadące w kierunku Cm. Wolski/Boernerowo/Nowe Bemowo/Metro Młociny zostały skierowane na trasy objazdowe najbliższymi możliwymi przejezdnymi ciągami".

Pasażerowie powinni liczyć się z istotnymi opóźnieniami. Artykuł jest aktualizowany.