Wstrząsające wydarzenie w szkole podstawowej w Gójsku. Pijany rodzic zaatakował dyrektorkę.

Podczas wywiadówki 36-latek uderzył matkę jednego z uczniów i przewrócił dyrektorkę, obie kobiety trafiły do szpitala.

Agresor miał 0,8 promila alkoholu i wcześniej zniszczył dwa samochody.

Jakie konsekwencje czekają sprawcę i czy zostanie tymczasowo aresztowany?

Gójsk. Pijany rodzic zaatakował dyrektorkę szkoły

Do szokującego zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie (17 listopada), w szkole podstawowej w Gójsku (pow. sierpecki). Jak udało nam się ustalić, podczas wywiadówki jeden z rodziców zaczął się zachowywać nieodpowiednio, a wręcz agresywnie. Mężczyzna został wyproszony z sali, jednak zwrócenie mu uwagi jeszcze bardziej go rozzłościło. 36-latek wpadł w furię! – Na szkolnym korytarzu uderzył w twarz jedną z matek, a następnie popchnął dyrektor placówki, która się przewróciła. Obie kobiety w wieku 41 i 55 lat trafiły do szpitala w Sierpcu. Po badaniach, które wykazały, że doznały ogólnych potłuczeń, zostały wypisane do domu - przekazała nam st. asp. Katarzyna Krukowska z sierpeckiej policji.

Jak się szybko okazało, mężczyzna był pod wpływem napojów wyskokowych. Badanie wykazało, że agresywny 36-latek miał 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Zaatakował dwie kobiety, zniszczył auta

Jak poinformowała nas st. asp. Krukowska, atak furii w szkole podstawowej to nie jedyne przewinienie 36-latka. Wcześniej na terenie szkolnego parkingu w Szczutowie uszkodził on dwa samochody!

Obecnie funkcjonariusze zbierają materiał dowodowy i ustalają szczegółowe przyczyny i okoliczności szokujących zdarzeń, w tym przebieg zebrania rodziców i powody agresywnego zachowania mężczyzny.

Z informacji przekazanych na przez st. asp. Krukowską, 36-latek w przyszłości może usłyszeć aż trzy zarzuty – naruszenia nietykalności cielesnej, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji o charakterze chuligańskim, a także zniszczenia mienia.

- Nie wykluczamy skierowania wniosku o tymczasowy areszt dla mężczyzny - dodała w rozmowie z SE Warszawa sierpecka policjantka.

