Szokujący incydent w szkole podstawowej w Gójsku w pow. sierpeckim. Na wywiadówkę przyszedł pijany 36-latek i zaatakował dwie kobiety! 55-letnia dyrektorka placówki oraz jedna z matek trafiły do szpitala. Agresywny mężczyzna został zatrzymany. Szybko okazało się, że nie było to jedyne przewinienie mężczyzny. Sprawę wyjaśnia policja.

Gójsk. Pijany rodzic zaatakował dyrektorkę szkoły

Do szokującego zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie (17 listopada), w szkole podstawowej w Gójsku (pow. sierpecki). Jak udało nam się ustalić, podczas wywiadówki jeden z rodziców zaczął się zachowywać nieodpowiednio, a wręcz agresywnie. Mężczyzna został wyproszony z sali, jednak zwrócenie mu uwagi jeszcze bardziej go rozzłościło. 36-latek wpadł w furię! – Na szkolnym korytarzu uderzył w twarz jedną z matek, a następnie popchnął dyrektor placówki, która się przewróciła. Obie kobiety w wieku 41 i 55 lat trafiły do szpitala w Sierpcu. Po badaniach, które wykazały, że doznały ogólnych potłuczeń, zostały wypisane do domu - przekazała nam st. asp. Katarzyna Krukowska z sierpeckiej policji.

Jak się szybko okazało, mężczyzna był pod wpływem napojów wyskokowych. Badanie wykazało, że agresywny 36-latek miał 0,8 promila alkoholu w organizmie.

Zaatakował dwie kobiety, zniszczył auta

Jak poinformowała nas st. asp. Krukowska, atak furii w szkole podstawowej to nie jedyne przewinienie 36-latka. Wcześniej na terenie szkolnego parkingu w Szczutowie uszkodził on dwa samochody!

Obecnie funkcjonariusze zbierają materiał dowodowy i ustalają szczegółowe przyczyny i okoliczności szokujących zdarzeń, w tym przebieg zebrania rodziców i powody agresywnego zachowania mężczyzny.

Z informacji przekazanych na przez st. asp. Krukowską, 36-latek w przyszłości może usłyszeć aż trzy zarzuty – naruszenia nietykalności cielesnej, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji o charakterze chuligańskim, a także zniszczenia mienia.

- Nie wykluczamy skierowania wniosku o tymczasowy areszt dla mężczyzny - dodała w rozmowie z SE Warszawa sierpecka policjantka.

