Czy będą nowe Biedroniaki? Jest stanowisko Biedronki! Klienci mogą być w szoku

Po tym jak klienci masowo zaczęli zgłaszać brak maskotek w sklepach i dzielić się w sieci zdjęciami pustych kartonów, zapytaliśmy Biedronkę o oficjalne stanowisko (więcej o takich sytuacjach pisaliśmy tutaj). I w końcu jest odpowiedź.

Marek Złakowski, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji z Klientem i Cyfryzacji w sieci Biedronka, potwierdził, że tegoroczna akcja przeszła wszelkie oczekiwania sieci.

− Tegoroczna edycja wzbudziła wiele pozytywnych emocji i ogromne zaangażowanie naszych klientów. Zainteresowanie akcją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania − w wielu sklepach Biedroniaki rozchodzą się w ekspresowym tempie. Obecnie aż 5,6 miliona maskotek trafiło do domów naszych klientów. Wszystkie dostępne maskotki zostały już wysłane do naszych placówek − podkreślił.

To jednak dopiero część wiadomości. Najważniejsze dla klientów jest to, że Biedronka, choć nie miała takiego obowiązku, zdecydowała się na dodatkowy krok, by choć częściowo załagodzić kryzys maskotkowy.

− Ponieważ chcemy, żeby jak najwięcej naszych klientów mogło cieszyć się Biedroniakami, wychodząc poza obowiązki określone w Regulaminie Akcji, przygotowaliśmy rozwiązanie dla osób, które zebrały pełen album (80 naklejek, papierowy lub elektroniczny w aplikacji Biedronka) i nie uda im się odebrać Biedroniaka w czasie trwania akcji. W dniach 17-29.11.2025 w sklepach dajemy możliwość wymiany zebranych w albumie naklejek na voucher uprawniający do odbioru maskotki w późniejszym terminie (przewidywany termin dostaw maskotek: marzec 2026). Informujemy też, że voucher będzie możliwy do realizacji wyłącznie w sklepie, w którym został wydany. Nie ma też możliwości rezerwacji konkretnego rodzaju maskotki, będą wydawane te, które trafią do danego sklepu − informuje Złakowski.

Czyli... jest nadzieja! Kto nie dorwał Koszyka Karola, Arbuzka Artka czy innych bohaterów: ma jeszcze szansę, choć dopiero za kilka miesięcy.

Na koniec przedstawiciel sieci podziękował za ogromne zainteresowanie: − Przy tej okazji chcemy podziękować naszym klientom za tak duże zainteresowanie Gangiem Biedroniaków i zaangażowanie we wspólną zabawę. Pokazuje to, jak wyjątkowe miejsce w sercach klientów zajmują akcje Gangów Biedronki, które organizujemy już od 10 lat.

Klienci mogą więc odetchnąć: Biedroniaki wrócą. Teraz pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość... i pilnować vouchera jak oka w głowie.

