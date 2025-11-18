Czy będą nowe Biedroniaki? Jest stanowisko Biedronki! Klienci mogą być w szoku

Piotr Lis
Piotr Lis
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-11-18 5:30

Choć pół Polski stoi na głowie, żeby dorwać ostatnie pluszaki z Gangu Biedroniaków, a w sklepach świecą pustki, Biedronka uspokaja: nie wszystko stracone! Sieć potwierdziła, że przygotowała rozwiązanie dla klientów, którym mimo pełnych albumów nie udało się odebrać wymarzonego bohatera. Ale uwaga... trzeba będzie poczekać długie miesiące. Dlaczego? Tłumaczymy!

Po tym jak klienci masowo zaczęli zgłaszać brak maskotek w sklepach i dzielić się w sieci zdjęciami pustych kartonów, zapytaliśmy Biedronkę o oficjalne stanowisko (więcej o takich sytuacjach pisaliśmy tutaj). I w końcu jest odpowiedź.

Marek Złakowski, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji z Klientem i Cyfryzacji w sieci Biedronka, potwierdził, że tegoroczna akcja przeszła wszelkie oczekiwania sieci.

Tegoroczna edycja wzbudziła wiele pozytywnych emocji i ogromne zaangażowanie naszych klientów. Zainteresowanie akcją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania − w wielu sklepach Biedroniaki rozchodzą się w ekspresowym tempie. Obecnie aż 5,6 miliona maskotek trafiło do domów naszych klientów. Wszystkie dostępne maskotki zostały już wysłane do naszych placówek − podkreślił.

To jednak dopiero część wiadomości. Najważniejsze dla klientów jest to, że Biedronka, choć nie miała takiego obowiązku, zdecydowała się na dodatkowy krok, by choć częściowo załagodzić kryzys maskotkowy.

Ponieważ chcemy, żeby jak najwięcej naszych klientów mogło cieszyć się Biedroniakami, wychodząc poza obowiązki określone w Regulaminie Akcji, przygotowaliśmy rozwiązanie dla osób, które zebrały pełen album (80 naklejek, papierowy lub elektroniczny w aplikacji Biedronka) i nie uda im się odebrać Biedroniaka w czasie trwania akcji. W dniach 17-29.11.2025 w sklepach dajemy możliwość wymiany zebranych w albumie naklejek na voucher uprawniający do odbioru maskotki w późniejszym terminie (przewidywany termin dostaw maskotek: marzec 2026). Informujemy też, że voucher będzie możliwy do realizacji wyłącznie w sklepie, w którym został wydany. Nie ma też możliwości rezerwacji konkretnego rodzaju maskotki, będą wydawane te, które trafią do danego sklepu − informuje Złakowski.

Czyli... jest nadzieja! Kto nie dorwał Koszyka Karola, Arbuzka Artka czy innych bohaterów: ma jeszcze szansę, choć dopiero za kilka miesięcy.

Na koniec przedstawiciel sieci podziękował za ogromne zainteresowanie: − Przy tej okazji chcemy podziękować naszym klientom za tak duże zainteresowanie Gangiem Biedroniaków i zaangażowanie we wspólną zabawę. Pokazuje to, jak wyjątkowe miejsce w sercach klientów zajmują akcje Gangów Biedronki, które organizujemy już od 10 lat.

Klienci mogą więc odetchnąć: Biedroniaki wrócą. Teraz pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość... i pilnować vouchera jak oka w głowie.

