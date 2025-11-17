Zarobki w Biedronce poszły w górę. Tyle można zarobić w 2025 roku. Kwoty wielu mogą zaskoczyć

Alicja Franczuk
2025-11-17 16:25

Zarobki w Biedronce 2025. Wysokości miesięcznych pensji w popularnej sieci dyskontów budzą duże zainteresowanie, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. Sprawdziliśmy, ile zarabia się w najpopularniejszym polskim dyskoncie. Jakie wynagrodzenie otrzymują kasjerzy, magazynierzy oraz kierownicy sklepów Biedronka w Polsce? Ile można zarobić na kasie w Biedronce? Te dane niejedną osobę mogą zaskoczyć. W galerii zdjęć dołączonej do artykułu prezentujemy konkretne stawki! Sprawdź aktualne stawki i dowiedz się, czy praca w Biedronce się opłaca.

  • W 2025 roku średnie wynagrodzenie brutto w Polsce wynosi 8771,70 zł, a minimalne 4666 zł.
  • W Biedronce początkujący kasjer zarobi od 5100 zł brutto, zastępca kierownika 5750 zł, a kierownik sklepu 7200 zł brutto.
  • Jak te kwoty wypadają na tle ogólnopolskich zarobków i co jeszcze oferuje Biedronka swoim pracownikom?

Zarobki w Biedronce 2025

Według danych GUS dotyczących zarobków w Polsce, przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 roku wyniosło 8771,70 zł brutto. Przeliczając tę kwotę na netto, przy założeniu standardowej umowy o pracę, otrzymujemy około 6310 zł "na rękę".

Z kolei minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku wynosi 4666 zł brutto, czyli około 3 511 zł netto.

Jak te stawki mają się do rzeczywistych zarobków? Porównaliśmy je z zarobkami w najpopularniejszym w Polsce dyskoncie, czyli Biedronce, która zatrudnia około 85 tys. osób w całej Polsce. Według danych zamieszczonych na stronie sklepu rozpoczynający pracę na kasie pracownik Biedronki zarobi od 5100 zł brutto miesięcznie. Zarobki zastępcy Kierownika Sklepu rozpoczynają się od stawki 5750 zł brutto, a kierownika sklepu 7200 zł brutto.

Szczegółowe stawki publikujemy w poniższej galerii zdjęć:

Zarobki w Biedronce poszły w górę. Tyle można zarobić w 2025 roku.
Praca w Biedronce: benefity, dodatki

Poza miesięcznym wynagrodzeniem, pracownicy Biedronki mogą liczyć również na liczne benefity, np. podwyżki stażowe po roku oraz 3 latach, nagrodę roczną czy programy wsparcia.

Tańszy jest Lidl czy Biedronka? Klienci są w szoku, mówią tylko o jednym
