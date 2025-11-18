Mazowieckie: Osobówka zderzyła się z ciężarówką, droga zablokowana! Z auta została miazga

Na drodze krajowej nr K-60 w pobliżu miejscowości Sielc (powiat ostrowski) doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, co skutkowało całkowitą blokadą drogi. Służby ratunkowe, w tym policja i straż pożarna, intensywnie pracują na miejscu wypadku, starając się jak najszybciej przywrócić normalny ruch. Kierowcy muszą liczyć się z długimi objazdami i znacznymi utrudnieniami.

Autor: Policja Mazowiecka / X/ Materiały prasowe
Zderzenie samochodu z ciężarówką 

Do zdarzenia doszło we wtorek, 18 listopada, na 239. kilometrze drogi K-60, w rejonie wsi Sielc, w powiecie ostrowskim. Według wstępnych ustaleń, doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Na skutek wypadku oba pojazdy uległy poważnym uszkodzeniom, a droga została całkowicie zablokowana dla ruchu w obu kierunkach. Auto zostało całkowicie zmiażdżone, a odłamki znajdują się na długości kilkuset metrów.

Miał dożywotni zakaz i 3 promile! Ciężarówką wylądował z rowie

Poważne utrudnienia na K-60. Jak wygląda sytuacja na miejscu wypadku?

Na miejscu wypadku natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. W akcji uczestniczą jednostki Państwowej Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego wypadku. 

"Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący Alfą 31-latek z woj.lubelskiego z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwny pas i zderzył się ze Scanią kierowana przez 47-latka z woj.podlaskiego. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kierujący Alfą został przewieziony do szpitala na badania" - przekazali policjanci.

W wyniku zderzenia, droga K-60 jest całkowicie nieprzejezdna na odcinku, gdzie doszło do wypadku. Blokada drogi może potrwać jeszcze wiele godzin. Kierowcy, którzy planują przejazd tą trasą, powinni bezwzględnie skorzystać z wyznaczonych objazdów.

To kolejne tragiczne zdarzenie. Wcześnie rano w Warszawie doszło do zderzenia autobusu z dwoma tramwajami. W wyniku wypadku około 15 osób zostało przekazanych pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego.

