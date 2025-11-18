Mazowieckie: Osobówka zderzyła się z ciężarówką, droga zablokowana! Z auta została miazga

W powiecie ostrowskim na drodze K-60 doszło do poważnego wypadku z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki.

Trasa jest zablokowana, a służby kierują ruchem, wyznaczając objazdy przez Komorowo.

Sprawdź szczegóły zdarzenia i dowiedz się, jak bezpiecznie ominąć utrudnienia.

Zderzenie samochodu z ciężarówką

Do zdarzenia doszło we wtorek, 18 listopada, na 239. kilometrze drogi K-60, w rejonie wsi Sielc, w powiecie ostrowskim. Według wstępnych ustaleń, doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Na skutek wypadku oba pojazdy uległy poważnym uszkodzeniom, a droga została całkowicie zablokowana dla ruchu w obu kierunkach. Auto zostało całkowicie zmiażdżone, a odłamki znajdują się na długości kilkuset metrów.

Poważne utrudnienia na K-60. Jak wygląda sytuacja na miejscu wypadku?

Na miejscu wypadku natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. W akcji uczestniczą jednostki Państwowej Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie pomocy poszkodowanym oraz wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego wypadku.

"Policjanci wstępnie ustalili, że kierujący Alfą 31-latek z woj.lubelskiego z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwny pas i zderzył się ze Scanią kierowana przez 47-latka z woj.podlaskiego. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kierujący Alfą został przewieziony do szpitala na badania" - przekazali policjanci.

W wyniku zderzenia, droga K-60 jest całkowicie nieprzejezdna na odcinku, gdzie doszło do wypadku. Blokada drogi może potrwać jeszcze wiele godzin. Kierowcy, którzy planują przejazd tą trasą, powinni bezwzględnie skorzystać z wyznaczonych objazdów.

