„Babcia” z Mazowsza wyrusza na remont! Koleje Mazowieckie ratują kultowy pociąg

Koleje Mazowieckie, świadome unikalności i znaczenia „Babci”, podjęły decyzję o jej renowacji. Podpisano już umowę na wykonanie kompleksowego remontu i modernizacji. Zadania, wycenionego na ponad 4 miliony złotych brutto, podjęło się konsorcjum firm CSI Invest (lider) oraz RS Mobility.

Remont ma zapewnić, że „Babcia” będzie mogła służyć pasażerom przez kolejne lata, zachowując swój niepowtarzalny charakter. To ważne, bo takie pociągi to nie tylko środek transportu, ale też żywe świadectwo epoki i ewolucji kolei w Polsce.

− Stopniowo będziemy wycofywać z eksploatacji pociągi najstarszej generacji. Wyjątkiem pozostanie jednak „Babcia”, czyli nasz najstarszy pojazd, który posiada dużą wartość historyczną i sentymentalną. Chcemy, aby dalej cieszył pasażerów i fanów kolejnictwa. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu jego naprawy − zaznaczył Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.

Te słowa doskonale oddają wagę decyzji o renowacji EN57-038. Pociąg ten jest symbolem dla wielu pokoleń, a jego obecność na torach to unikalna okazja, by doświadczyć podróży w czasie.

Co nowego w kultowej „Babci”?

Remont elektrycznego pociągu nie będzie zwykłym przeglądem. Poza standardowym zakresem prac przeprowadzanych podczas naprawy poziomu P5, wykonawca wprowadzi szereg nowoczesnych udogodnień. Zmodernizowany zostanie system monitoringu, co zwiększy bezpieczeństwo podróżnych.

Dodatkowo, toaleta zyska obieg zamknięty, co jest standardem w nowoczesnych składach i znacząco poprawi komfort podróży. Te zmiany, choć drobne, świadczą o dążeniu do połączenia historycznego charakteru pociągu z wymogami współczesności. „Babcia” ma być nie tylko piękna, ale i funkcjonalna.

Historia „Babci” jest równie fascynująca, jak jej przyszłość. Pociąg wyjechał z fabryki PaFaWag we Wrocławiu 9 maja 1963 roku. Swoją karierę rozpoczął w Krakowie, a następnie przemierzał południowe regiony kraju, pełniąc służbę między innymi w Tarnowie, Nowym Sączu i Suchej Beskidzkiej. Woził również pasażerów PKP Przewozy Regionalne.

W sierpniu 2003 roku rozpoczął się jej „okres mazowiecki”, gdzie zyskał swoją obecną popularność.

