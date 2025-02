Kim jest żona Sławomira Mentzena? Co o niej wiemy?

Kulturalna randka kandydatki na prezydenta. Magdalena Biejat zabrała męża do opery! [ZDJĘCIA]

Ojciec Sławomira Mentzena to bardzo znany człowiek. Zaskakujące, kim jest!

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta, swój start ogłosił jako pierwszy z kandydatów. Jego poparcie, w zależności od sondażu, oscyluje wokół 12-18 procent, co daje mu trzecie miejsce. Najnowszy z nich przygotowała pracowania Opinia24. Najwięcej głosów (30,9 proc) zdobył Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem 21,7 proc. badanych urząd prezydenta powinien objąć popierany przez PiS Karol Nawrocki. Na kolejnym miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z Konfederacji, który zdobył 16,8 proc. głosów. Według stacji radiowej, to on zanotował największy wzrost poparcia, w porównaniu z poprzednim, styczniowych sondażem (o 3,6 p.p.; 6,1 p.p. od grudnia 2024 r.). Na kolejnych pozycjach znalazł się kandydat z Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (4,7 proc.), Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie (2,8 proc.), Magdalena Biejat z Nowej Lewicy (2,1 proc.) i Adrian Zandberg z Razem (2 proc.). Krzysztof Stanowski zdobył 1,6 proc. poparcia, była posłanka SLD Joanna Senyszyn 0,5 proc., a Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców 0 proc. 14 proc. ankietowanych nie jest zdecydowana, a 2,8 proc. chce zagłosować na innego kandydata.

Sławomir Mentzen - rodzina. Żona Agnieszka, troje dzieci

Sławomir Mentzen urodził się w 1986 roku w Toruniu. Tam też ukończył liceum ogólnokształcące oraz zdobył wyższe wykształcenie. Polityk Konfederacji posiada licencjat z fizyki teoretycznej oraz doktorat z nauk ekonomicznych. W wyborach do Sejmu w 2023 roku otrzymał ponad 100 tysięcy głosów. Jego żoną jest Agnieszka Mentzen, małżeństwo ma trójkę dzieci: Franciszka, Alicję oraz Helenę.

Kandydatka na pierwszą damę umieszcza sporo zdjęć na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje jak rodzina Mentzenów spędza swój wolny czas. W jednym z wywiadów Sławomir Mentzen tak wypowiedział się o swojej żonie: - Politycznie o tyle się różnimy, że ona jeszcze bardziej PiS nie lubi ode mnie. Jest jeszcze bardziej antypisowska niż ja - ocenił.

ZOBACZ GALERIĘ: Tak mieszka Sławomir Mentzen. Luksusy: wielki salon i kuchnia

Short 3 Mentzen Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy cieszysz się, że Sławomir Mentzen wystartuje w wyborach prezydenckich 2025 r.? Bardzo, oddam głos na jego kandydaturę W ogóle, nie ma szans na mój głos Póki co ciężko stwierdzić, zobaczymy jak wypadnie w kampanii Jego start jest mi zupełnie obojętny