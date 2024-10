Wystarczy 1 szklanka, aby pobudzić wawrzyn do wzrostu. Odkąd podlewam go tym liście laurowe pojawiają się co tydzień. Jak pielęgnować drzewko laurowe?

Odpowiedź na pytanie – kiedy jest święto zmarłych może zaskoczyć, bo święta o takiej oficjalnej nazwie w Polsce nie ma. 1 listopada w kościele katolickim oraz wielu kościołach protestanckich obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. Jak sama nazwa wskazuje - to święto zmarłych, którzy już zostali świętymi i są w niebie. Wspominamy zarówno osoby, które zostały oficjalnie uznane za święte, jak i wszystkich, których dusze już trafiły do nieba. Samo używanie terminu Święto Zmarłych lub Dzień Zmarłych w Polsce ma swoje źródło w poprzednim ustroju. W PRL-u ten dzień był również wolny od pracy, ale władze starały się nadać mu świecki charakter. Z kolei Dzień Zmarłych obchodzony jest w Meksyku 2 listopada i można go porównać z naszymi Zaduszkami.

Kiedy jest Wszystkich Świętych 2023 roku i jaka jest historia święta?

Dzień Wszystkich Świętych zawsze przypada 1 listopada. W 2023 roku będzie to środa. Święto jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jego historia jest związana ze wspominaniem w jednym, wybranym dniu, wszystkich męczenników chrześcijańskich. Takie obchody wprowadzono w IV wieku w różnych Kościołach Cesarstwa Rzymskiego. Początkowo ich daty różniły się w zależności od regionu. Dopiero w 741 roku w Rzymie ujednolicono termin.

Kiedy są Zaduszki i co to za święto?

2 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Zaduszny, nazywany także Zaduszkami. To dzień w którym wspomina się wszystkich zmarłych. Msze w ten dzień były odprawiane już na początku VII wieku. W 998 roku Odylon - opat klasztoru benedyktyńskiego - ustanowił 2 listopada dniem obowiązkowych modlitw za wszystkich wiernych zmarłych – we własnym opactwie oraz wszystkich klasztorach należących do kongregacji kluniackiej. Zwyczaj przejęły także inne zakony. W 1311 roku decyzją Stolicy Apostolskiej Zaduszki wprowadzono do kalendarza oraz liturgii rzymskiej. Drugi dzień świąt, to normalny dzień pracy. W kościele katolickim wierni modlą się za dusze cierpiące w czyśćcu za ziemskie winy. W Meksyku tego dnia przypada Dzień Zmarłych, który w tym kraju przybiera charakter kolorowej, rodzinnej fiesty. O Día de los Muertos w Meksyku piszemy tutaj.

