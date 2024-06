Odkurzanie dywanów bez odkurzacza. Mieszam 2 łyżki tego płynu z wodą, wcieram w dywan, a następnie robię to! Usuwa paprochy i sierść z dywanów! Już prawie nie sięgam po odkurzacz

Odkurzanie bez odkurzacza! Wymieszaj to z wodą i wyczesz włosie dywanu

Zdarzają się sytuacje kryzysowe, nie masz dostępu do odkurzacza lub urządzenie się zepsuje, a ty musisz doczyścić dywan. Okazuje się, że są pewne sposoby, które pozwolą Ci na odkurzanie bez odkurzacza. Od kiedy sama poznałam ten trik, to po klasyczny odkurzacz sięgam o wiele rzadziej. Ten sposób nie tylko usuwa z dywanów kurz oraz zwierzęcą sierść, ale także dopiera plamy. Na początku do butelki ze spryskiwaczem wlej wodę, ocet i płyn do naczyń w proporcjach 1:1:1. Całość dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną mieszanką obficie spryskaj dywan. Całość pozostaw na kilka minut, a następnie szczotką do dywan dokładnie wyczesz włosie. Tego rodzaju szczotka świetnie zbiera paprochy, a nawet zwierzęcą sierść. Szczotka do dywanów nie jest droga i możesz ją kupić za około 30/40 zł. Jej dobrym zamiennikiem może okazać się szczotka do sierści zwierząt. Ona również doskonale zbierze brud z dywanu. Dywan spryskany wcześniej mieszanką octu, wody oraz płynu do naczyń będzie od razu odświeżony, a niewielkie plamy doprane. Ocet posiada wiele właściwości czyszczących i świetnie sprawdza się do ekologicznego usuwania plam z różnych powierzchni. Wymieszany z wodą oraz płynem do naczyń ocet nie pozostawi nieprzyjemnego i drażniącego zapachu.

