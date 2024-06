Mieszam ze sobą te 4 składniki i robię proszek do prania białych ręczników. Wsypuję go do bębna pralki i nastawiam pranie ręczników. Po praniu ręczniki są mięciutkie i śnieżnobiałe

Odkąd wieczorem zaczęłam palić palić takie kadzidła, to może życie stało się lepsze. Każdego dnia rozpalam to i przechodzę po całym domu. Dlaczego warto palić rozmaryn?

Mieszam ze sobą te 4 rzeczy i mam naturalny proszek do prania. Świetnie sprawdza się do prania ręczników

Ekologiczne sposoby na pranie zyskują na popularności. Ocet oraz soda oczyszczona coraz częściej wypierają kupne detergenty piorące. Znajoma sprzątaczka zdradziła mi swój przepis na domowy proszek do prania. Rewelacyjnie sprawdzi się on do prania ręczników, które wymagają dokładnego wyczyszczenia. Do przygotowania naturalnego proszku do prania potrzebujesz tylko 4 składników. Są to:

soda oczyszczona - znana swoich antybakteryjnych właściwości,

starte szare mydło - rewelacyjnie dopiera plamy,

kwasek cytrynowy - sprawdzi się jako delikatny wybielacz,

soda kalcynowana - delikatny środek piorący.

Wymieszaj ze sobą wszystkie te składniki i przełóż do szklanego, zamykanego słoika. Do prania ręczników stosuj 1 łyżkę stołową proszku do prania. Wsypuj go zawsze bezpośrednio do bębna pralki. Ręczniki uprane w takim proszku będą idealnie czyste, a soda oczyszczona sprawi, że kolor nie poszarzeje i materiał będzie zawsze miękki.

Jak prać ręczniki?

Podczas prania ręczników warto przestrzegać kilku podstawowych zasad. Z uwagi, że ręczniki mają regularny kontakt z wilgocią oraz naskórkiem to powinno prać się je w możliwie najwyższej temperaturze. Jeżeli producent nie zaleca inaczej, to możesz prać ręczniki w 60 stopniach. Pamiętaj także, by nie przeładowywać bębna pralki. Powinien być on wypełniony maksymalnie w 3/4 objętości. Dzięki temu woda oraz detergent piorący będą mogły swobodnie opływać tkaniny.