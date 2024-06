Babcia Krysia zawsze prała poduszki na sucho. Odkąd się tego nauczyłam sama tak robię. Sypię to obficie na poduszki i nie muszę ich prać w pralce. Ten sposób odmienił moje życie

Jak prawidłowo prać pościel?

W pościeli spędzamy co najmniej kilka godzin dziennie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale pościel to prawdziwe siedlisko bakterii oraz drobnoustrojów. W ciągu nocy pocimy się i tracimy naskórek. Uważa się, że statystyczny człowiek do 70-tego roku życia traci nawet 50 kg naskórka, a część z tego trafia na pościel. Pranie pościeli to ważny element higieny osobistej. Eksperci wskazują, że pościel należy wymieniać przynajmniej raz w tygodniu. Czasem jednak sama zmiana poszewek to za mało i należy wybrać kołdry i poduszki. W tym przypadku sprawa jest poważniejsza, a nieprawidłowe pranie może skutkować zniszczeniem pościeli. Nowoczesne pralki wyposażone są często w specjalnie programy do prania pościeli. Niektórzy rekomendują także pranie pościeli z piłeczkami do tenisami. W ten sposób materiał nie zbija się podczas prania.

Moja babcia sypała to na poduszki. Dzięki temu nie musiała ich prać w pralce

Świetnym sposobem na odświeżenie pościeli jest pranie na sucho. Moja babcia była w tym temacie prawdziwą ekspertką. Mówiła, że poduszki i kołdry można raz na jakiś czas odświeżyć na sucho. Wystarczy, że na poduszki rozsypiesz sporą ilość sody oczyszczonej i zostawisz na około 1 godzinę. Po tym czasie porządnie odkurz lub wytrzep pościel. Soda oczyszczona posiada właściwości antybakteryjnie i przeciwgrzybiczne. Świetnie sprawdza się podczas prania na sucho i na mokro.