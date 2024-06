Mieszam te dwa składniki i robię herbatkę czyszczącą muszlę klozetową. Odkąd znam ten sposób nie sięgam po sodę czy ocet. Wlewam do toalety, a rano muszla lśni czystością. Sposób na żółte plamy w toalecie

Do wody wrzucam torebkę herbaty i dwa ząbki czosnku. Nic tak dobrze nie czyści muszli klozetowej

Sposobów na naturalne czyszczenie toalety jest wiele. Najpopularniejsze to oczywiście soda oczyszczona oraz ocet. Wiele osób popełnia podstawowy błąd i miesza ze sobą ocet z sodą oczyszczoną. Powstaje wtedy musująca piania, która jednak nie posiada właściwości czyszczących. Pamiętaj, by podczas porządków ocet i sodę stosować oddzielnie. Sama przed długi czas stosowałam ocet do czyszczenia uszli klozetowej. Jest on skuteczny i nieźle rozpuszcza kamień. Od kiedy jednak odkryłam inny sposób, to po ocet już nie sięgam. Co tydzień przygotowuję czyszczącą herbatkę do mycia. Do garnuszka wlewam wodę i wrzucam 3 ząbki czosnku. Całość gotuję nie niewielkim ogniu i wkładam torebkę herbaty. Gdy się herbata zaparzy to zdejmuję z ognia i odstawiam do wystygnięcia. Tak przygotowany napar wlewam do muszli klozetowej i nie spuszczam wody. Całość zostawiam na całą noc, a rano delikatnie przecieram muszlę klozetową. Taka mieszanka świetnie radzi sobie z bakteriami i osadami z wody. Rano toaleta jest czysta.

Sposób dla niecierpliwych. Wrzuć 2 ząbki czosnku bezpośrednio do muszli klozetowej

Czosnek do czyszczenia toalety można wykorzystać również bezpośrednio wrzucając go do muszli. Pamiętaj, by nie spuszczać wody i zostawić ząbki czosnku na całą noc. Czosnek posiada silne właściwości, które świetnie sprawdzą się podczas domowych porządków. Działa przeciwzapalnie i antyseptycznie, a zawarta w nim allicyna hamuje rozwój niektórych groźnych bakterii.

