Umieściłam to w szafce kuchennej, a mole spożywcze wyniosły się raz na zawsze. Ten składnik jest ukryty w każdym domu. Domowy sposób na mole spożywcze

Wlewam to do słoika i stawiam w ogrodzie. W jedną noc pozbyłam się wszystkich ślimaków. Przestały zjadać moje sadzonki. Szybki sposób na pozbycie się ślimaków

Jak pozbyć się moli spożywczych z kuchni?

Mole spożywcze to szkodniki, które często goszczą w naszych kuchniach. I choć na pierwszy rzut oka wydają się niegroźne, lecz to tylko pozory. Ich larwy najczęściej pojawiają się w suchej żywności. Często możesz przynieść je ze sklepu wraz z ryżem, kaszą lub mąką. Szybko roznoszą się po kolejnych produktach w szafkach kuchennych i przez to niezwykle ciężko się ich pozbyć. Jeśli zauważyłaś w swojej kuchni te małe owady, to musisz od razu działać i to kompleksowo. Jak pozbyć się moli spożywczych? Najpierw należy starannie wysprzątać każdą kuchenną szafkę. Otwarte produkty wyrzuć do kosza, a te, które były nieotwierane, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. Następnie umyj wnętrza szafek wodą z mydłem, a po osuszeniu przetrzyj je octem, który odstrasza mole.

Umieściłam to w szafce kuchennej, a mole spożywcze wyniosły się raz na zawsze

Oprócz gruntownych porządków w szafkach kuchennych warto umieścić w pojemnikach z sypkimi produktami spożywczymi liście laurowe. Okazuje się, że olejki eteryczne zawarte w liściach laurowych skutecznie odstraszają mole. Liść laurowy zwany też liściem bobkowym jest to suszony liść rośliny o nazwie wawrzyn szlachetny. Liście laurowe na mole wkładamy do opakowania z sypkim produktem np. mąką, kaszą, itp. Wystarczy umieścić po 2-3 liście do każdego opakowania.