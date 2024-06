Mieszam wodę z 50 ml tego płynu i pryskam na panele podłogowe. Parkiet jest jak nowy. Nie muszę szorować, ani lakierować płytek. Sposób na czyszczenie podłogi

Mieszam 50 ml tego płynu z wodą i spryskuję parkiet. Panele podłogowe lśnią czystością

Czysta podłoga sprawia, że od razu całe mieszkanie wygląda na wysprzątane. Niestety, nawet często mycie paneli podłogowych nie sprawi, że będą one zawsze lśniły. Normalne użytkowanie podłogi odbija się na jej wyglądzie. Chodzenie, mycie, a nawet leżące dywany odbijają się na parkiecie. Z czasem staje się on matowy i zauważalne są niewielkie rysy. Okazuje się, że aby przywrócić podłodze blask nie musisz kupować specjalnych produktów, ani jej lakierować. Z powodzeniem wystarczą domowe sposoby. Sama korzystam z jednego z nich i jestem bardzo zadowolona.

Aby podłoga odzyskała dawny blask potrzebujesz domowego nabłyszczacza. Ma on także właściwości czyszczące i dezynfekującego, dzięki czemu rewelacyjnie sprawdzi się podczas domowych porządków. Do wiadra wlej ciepłą (ale nie gorącą) wodę, dodaj 0,5 szklanki octu oraz 50 ml oliwy z oliwek. Całość porządnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Podłogę dokładnie odkurz, a następnie spryskaj nią przygotowaną wcześniej mieszanką. Weź miękką ściereczkę i delikatnie rozprowadź płyn po całej podłodzie. Pozostaw go do wyschnięcia. Jeżeli drażni Cię zapach octu możesz dodać także kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Oliwa z oliwek to świetny, naturalny nabłyszczacz. Odżywi panele i doda im blasku, a przy tym ich nie zniszczy.

