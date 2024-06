Rozbijam i przecieram rysy na meblach. Drewniane powierzchnie wyglądają jak nowe, a po rysach nie ma śladu. Domowy sposób na rysy na meblach drewnianych

Nigdy nie sięgam po ocet i sodę podczas mycia toalety. Kruszę to w drobny mak i wsypuję do muszli klozetowej. Sprzątaczka powiedziała mi, jak doczyścić toaletę z kamienia oraz osadu

Marka Kaktus i Kaktus Jeżor zapraszają do strefy House of Kaktus

Zalewam 0,5 kg tego wodą i gotuję na małym ogniu. Podlewam tym pomidory, a one nie chorują na zarazę ziemniaczaną. Domowy oprysk, który chroni sadzonki przed zarazą ziemniaczaną

Rozbijam i przecieram rysy na meblach. Drewniane powierzchnie wyglądają jak nowe

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby na naszych drewnianych meblach, czy podłodze pojawiły się rysy. Nie da się ukryć, że ich delikatna powierzchnia jest szczególnie podatna na uszkodzenia. Piach, ostre przedmioty mogą trwale uszkodzić nasze meble, czy podłogę, przez to tracą one swój elegancki wygląd. Z tego względu warto wiedzieć, co zrobić, aby usunąć rysy z drewnianych mebli i sprawić, że przez długi czas będą wyglądać jak nowe. Na Instagramie na profilu @walczynska.home pojawił się trik z orzechami włoskimi. Okazuje się, że orzechy doskonale maskują wszelkie zarysowania na drewnie. Jak je zastosować? "Zdejmij skorupkę i częścią jadalną energicznie pocieraj po porysowanym miejscu" - radzi na Instagramie ekspertka od organizacji przestrzeni.

Skuteczny sposób na usunięcie rys na meblach i podłodze

Pod postem ekspertki znalazło się wiele komentarzy, w których obserwatorki nie kryją zachwytu nad tym sposobem usuwania zarysowań z drewnianych mebli i podłóg.

"Działa...testowałam u moich dzieci w pokoju na podłodze drewnianej"

"Działa, u nas zeszły zadrapania od pazurków psa"

- piszą internautki.