Mieszam 1 łyżeczkę tego z płynem do naczyń i delikatnie przecierem kanapę. Usuwa nawet stare i zaschnięte plamy. Szybki sposób na pranie kanapy

Pranie kanapy - to musisz wiedzieć

Jak wyprać ręcznie kanapę? To dosyć podchwytliwe pytanie. Pranie kanapy powinnaś zacząć od symboli na etykiecie. Znajdziesz ta potrzebne informacje o tym, jak prać dany rodzaj tapicerki. Co oznaczają te litery na etykiecie tapicerki?

W – do prania można używać wody,

WS – można użyć łagodnego detergentu oraz parownicy,

X – nie można prać przy pomocy wody,

S – można użyć delikatny detergent do prania na sucho.

Wymieszaj to z płynem do naczyń i wyczyść kanapę. Nawet stare i zaschnięte plamy się dopierają

Czyszczenie kanapy zawsze zaczynaj od porządnego odkurzenia. Jeżeli kanapę można prać przy użyciu wody to świetnie sprawdzi się ten domowy sposób. Rozprawi się on z najtrudniejszymi plamami, w tym tymi z herbaty, wina, a nawet krwi. Wystarczy, że dodasz 1 łyżkę stołową octu do płynu do naczyń i delikatnie przetrzesz zabrudzenia na tapicerce. Domowy detergent można zostawić na kilkanaście minut, by zaczął działać i usunął plamę. Po tym czasie należy wziąć mokrą ściereczkę i zetrzeć ocet i płyn do naczyń z kapany. Jeżeli tego nie zrobisz na tapicerce mogą pojawić się zabrudzenia z płynu, a także będzie ona bardziej podatna na pojawianie się kolejnych plam.

