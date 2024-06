Biorę 5 czubatych łyżek i wrzucam do bębna pralki. Sprzątaczka zdradziła najlepszy sposób na pranie ręczników bez chemii. Nie potrzebujesz sody ani octu. Sposób na pranie ręczników

Sprzątaczka pokazała mi, jak czyścić szczotkę do toalety. Jak to uczyniłam, to aż zrobiło mi się niedobrze. Od teraz raz w tygodniu sypię ten proszek i czyszczę szczotkę od toalety

Jak prać ręczniki?

Pranie ręczników to ważna czynność. To właśnie ręczniki obok pościeli zbierają wiele bakterii oraz martwego naskórka. Dodatkowo wilgotne powietrze łazienki to świetnie środowisko do rozwoju drobnoustrojów. Ręczniki należy regularne wymieniać, najlepiej raz w tygodniu. Eksperci wskazują również, by używać innych ręczników do ciała i innych do twarzy. Nasze babki prały ręczniki w wysokich temperaturach. Gwarantowały one, że wszelkie bakterie zostaną zniszczone. Dzisiejsze możliwości nie wymagają już gotowania ręczników, ale nadal rekomenduje się pranie ich w około 60 stopniach.

Wsypuję kilka łyżek tego do pralki i piorę tak ręczniki. Nigdy wcześniej nie były tak czyste i pachnące

Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z chemii gospodarczej w domu na rzecz naturalnych środków czyszczących. Do łask wrócił ocet oraz soda oczyszczona. Te dwa składniki świetnie sprawdzą się podczas prania ręczników. Dodaj je bezpośrednio do pralki lub jako środek do namaczania tkanin. Znajoma sprzątaczka pokazała mi jeszcze jeden sposób na pranie ręczników. Do bębna pralki wsyp kilka łyżek soli kuchennej i nastaw odpowiedni program piorący. Zwykła sól kuchenna ma wiele zastosowań. Stanowi świetny odplamiacz i przywraca tkaninom kolor. Dodatkowo sól zmiękcza wodę i sprawdzi się jako preparat przeciwdziałający osadzaniu się kamienia. Ręczniki uprane w solu kuchennej są pachnące i idealnie czyste. Niemalże czuć od nich świeżość.

