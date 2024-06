Wlewam 3 łyżki tego na patelnię, zalewam wodą i podgrzewam. Znajoma kucharka pokazała mi, jak pozbyć się spalenizny. Sposób na przypaloną patelnię, po którym będzie jak nowa

i Autor: Shutterstock Jak wyczyścić przypaloną patelnię?

Domowe patenty

kaja 8:54

Czy przypalona patelnia nadaje się jedynie do wyrzucenia? Otóż nie, jest wiele sposobów, by przywrócić jej dawną czystość i pozbyć się spalenizny bez uszczerbku dla delikatnej powłoki patelni. Znajoma kucharka pokazała mi, jak radzi sobie z zaschniętą spalenizną na patelni. Wystarczy, że wsypiesz to do środka patelni, zalejesz wodą i podgrzejesz na małym ogniu. Przypalone jedzenie rozpuści się w kilka minut.