Odkąd piorę firanki w ten sposób, nie muszę ich prasować. Po wyjęciu z pralki są gładkie i białe. Pranie firan bez prasowania

Odkąd wieczorem zaczęłam palić palić takie kadzidła, to może życie stało się lepsze. Każdego dnia rozpalam to i przechodzę po całym domu. Dlaczego warto palić rozmaryn?

Mieszam ze sobą te 4 składniki i robię proszek do prania białych ręczników. Wsypuję go do bębna pralki i nastawiam pranie ręczników. Po praniu ręczniki są mięciutkie i śnieżnobiałe

Odkąd piorę firanki w ten sposób, nie muszę ich prasować. Po wyjęciu z pralki są gładkie i białe

Pranie firanek z pewnością nie należy do ulubionych zadań domowych. Nie dość, że trzeba zadbać o to, aby były perfekcyjnie białe, to ich prasowanie jest niezwykle pracochłonne. Nie dziwi zatem fakt, że szukamy odpowiedzi na pytanie, jak prać firanki, aby ich nie prasować. I być może ku zaskoczeniu wielu osób istnieje skuteczny sposób na gładkie firanki, nawet po praniu w pralce. Tu ważna jest jedna zasada, którą od miesięcy stosuję u siebie i naprawdę działa - odkąd piorę firanki w ten sposób nie musze ich potem prasować, gdyż po wyjęciu z pralki są gładkie bez zagnieceń. Jeśli chcesz wyprać firanki bez prasowania, najpierw złóż tkaninę w kostkę, a następnie włóż ją w specjalny pokrowiec do prania lub poszewkę małej poduszki. Dzięki temu nie ulegnie ona zagnieceniu podczas wirowania pralki.

Poza umieszczeniem tkaniny w pokrowcu pamiętaj, aby do prania używać wyłącznie proszków i płynów, które są przeznaczone do firan i zasłon. Pralkę ustaw na program tkanin delikatnych i wybierz wirowanie maksymalnie na 400 obrotów. Bardzo ważne jest także to, aby nie pakować bębna do pełna. Jeśli chcesz prać firanki bez konieczności prasowania, wykorzystaj jedynie 1/3 pojemności bębna. Ostatnim, ale równie ważnym etapem jest suszenie firanek. Te wykonane z włókien sztucznych najlepiej suszyć na karniszu, a tkaniny naturalne rozkładamy na suszarce.