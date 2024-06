Wsypuję zamiast proszku i nastawiam pranie firanek. Działa lepiej niż wybielacz

Pranie białych firanek zdecydowanie najłatwiej i najskuteczniej jest robić w pralce. Przede wszystkim ze względu na wygodę, ale także na fakt, że podczas prania ręcznego nigdy nie uda się dokładnie pozbyć wszystkich zanieczyszczeń. Otóż białe firanki mają tendencję do żółknięcia. To efekt osadzania się na nich kurzu, tłuszczu, smogu oraz działania promieni słonecznych. Dlatego tak ważne jest, aby raz na kilka tygodni zdjąć je z karnisza i wrzucić do pralki. Jak zatem prać firanki, aby były białe? Tu z pewnością pomoże domowy wybielacz tkanin, czyli soda oczyszczona. Zapewne zastanawiasz się, jak ją stosować do prania firan. Ja wsypuję opakowanie sody do bębna pralki zamiast proszku do prania. Do szuflady na detergenty wlewam płyn i nastawiam pranie firanek. Po wyjęciu z pralki są perfekcyjnie białe. Odkąd robię to regularnie, nie muszę już wcześniej ich namaczać.

Jak prać firanki w pralce, aby je wybielić?

Firanki powinno się prać w pralce w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni Celsjusza. Ważne jest także ustawienie możliwie najniższych obrotów, aby nie zniszczyć tkaniny. W wielu pralkach można znaleźć program do prania delikatnego i ręcznego - taki będzie zdecydowanie najlepszym wyborem podczas prania firanek w pralce. Jeśli są mocno zabrudzone to przed wsadzeniem ich do pralki do pralki powinniśmy uprzednio otrzepać je z kurzu i namoczyć przez 30 minut w misce z ciepłą wodą, sokiem z cytryny, płynem do mycia naczyń i sodą oczyszczoną. Sok z cytryny pomoże usunąć żółty odcień, płyn do naczyń rozpuści tłuste plamy, natomiast soda wybieli materiał i usunie zabrudzenia. Po namaczaniu można prać firanki w pralce.