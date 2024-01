Odkąd dodaję 5 łyżek tego proszku do prania, moje firanki są jak nowe. Działa niczym wybielacz na zszarzałą tkaninę. Pranie białych firanek

"Jeśli zmarły przeleży przez niedzielę, to pociągnie kogoś za sobą". Ksiądz zabrał głos w sprawie przesądu. "U nas się to sprawdziło"

Odkąd dodaję 5 łyżek tego proszku do prania, moje firanki są jak nowe. Działa niczym wybielacz na zszarzałą tkaninę

Wiele osób zastanawia się, w czym powinno się prać firanki, aby nie szarzały i nie żółkły. Niestety na jasnej tkaninie bardzo szybko osadza się kurz, a nawet smog przez co szybko tracą swój śnieżnobiały kolor. Jak temu zaradzić i sprawić, aby firanki nawet po wielu latach wyglądały jak nowe? Za poradą znajomej zastosowałam pewien trik podczas prania firan. Otóż dodaję pięć łyżek sody oczyszczonej do bębna pralki i nastawiam pranie firanek na standardowym programie. Soda oczyszczona działa na jasne tkaniny niczym wybielacz, ale jest od niego bezpieczniejsza w stosowaniu. Usunie z materiału nawet silne zabrudzenia, tłuste plamy i go odświeży. Dlatego warto stosować ją regularnie podczas prania.

W czym prać firanki, aby były białe?

W sytuacji, gdy Twoje firanki są mocno zabrudzone i samo ich pranie nie wystarczy, to wcześniej je po prostu namocz. Nalej ciepłej wody do miski lub wanny, wsyp opakowanie kwasku cytrynowego i dodaj kilka kropel płynu do mycia naczyń. Zanurz swoje firany i pozostaw na około 30 minut. Po upływie tego czasu upierz je w pralce. Zalecana temperatura prania firanek to 40 stopni Celsjusza. Oczywiście jest to uzależnione od materiału, z jakiego są wykonane, dlatego warto wcześniej zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na metce.