Otwock i Karczew: Kiedy koniec problemów z wodą? Najnowsze wieści z sanepidu

Mieszkańcy Otwocka i Karczewa muszą uzbroić się w cierpliwość. Dopiero we wtorek sanepid ma przedstawić wyniki badań wody pobranej w związku z awarią magistrali. Od tych wyników zależy, czy woda w kranach będzie zdatna do picia i użytku sanitarnego. O sprawie informuje m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Otwock czeka na wyniki badań wody. Kiedy koniec kryzysu?

Prezydent Otwocka, Jarosław Margielski, poinformował w sobotę na konferencji prasowej, że wyniki badań wody będą znane dopiero we wtorek wieczorem.

– Te próby, które obecnie są pobierane, wyniki ich poznamy we wtorek, w godzinach późnowieczornych. Jeżeli okażą się korzystne, wtedy będziemy mogli dać komunikat o przydatności tej wody zarówno do celów sanitarnych, jak i do spożycia – powiedział Margielski.

Do tego czasu mieszkańcy muszą korzystać z alternatywnych źródeł wody, takich jak punkty poboru wody pitnej lub beczkowozy.

Awaria magistrali wodociągowej przyczyną problemów

Przypomnijmy, że o problemach z wodą w Otwocku i Karczewie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało w środę rano. Jak wyjaśnił prezydent Otwocka, przyczyną jest awaria magistrali zasilającej stację uzdatniania wody.

– Po napełnieniu sieci doszło do zerwania osadu, który został na tej sieci skumulowany. Nadmierna ilość osadu zanieczyściła filtry, które znajdują się na stacji uzdatniania wody, która to zaopatruje ponad 80 proc. miasta w wodę – tłumaczył Jarosław Margielski. Ocenił, że to najpoważniejsza awaria od kilkudziesięciu lat.

Prokuratura bada sprawę awarii w Otwocku

Sprawą awarii sieci wodociągowej zajęła się Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Prowadzi ona czynności w kierunku przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

Źródło: SE.pl, RMF24.pl