Zamiast do zupy wsypuję to do muszli klozetowej i zalewam wrzątkiem. Po 30 minutach z toalety unosi się zapach czystości! Bez szorowania i brudzenia sobie rąk! Ekspresowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej

Czyszczenie toalety to jedna z tych czystości, która raczej nie ma swoich fanów, a mimo to każdy musi to robić! Czysta muszla klozetowa to kwestia higieny, a nawet zdrowia. Przez wiele lat producenci chemii gospodarczej wmawiali nam, że toaletę trzeba czyścić przy użyciu kupnych (często żrących) środków chemicznych. To nieprawda! Wsyp kilka łyżek tego proszku i zalej wrzątkiem. Już po kilkudziesięciu minutach muszla klozetowa będzie czysta!