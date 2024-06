Nakładam na niedrożny kran i zacisnąć gumką. Po 30 minutach kamień znika, a woda leci bez problemu. Sposób na kamień na kranie

Smaruję tym ramy okienne, a ich biel za każdym razem mnie zaskakuje. Domowa pasta do czyszczenia ram okiennych, którą robię z 3 składników. Tańsza niż płyn do szyb! Sposób na czyszczenie ram okiennych

Nakładam na niedrożny kran i zacisnąć gumką. Po 30 minutach kamień znika, a woda leci bez problemu

Z czasem na armaturze łazienkowej i kuchennej pojawia się nalot z kamienia. I o ile osad jest mankamentem jedynie estetycznym, to kamień zbierający się u ujścia wody w kranie może być sporym problemem, gdyż sprawia, że bateria staje się niedrożna, a woda leci nierównomiernie i z małym ciśnieniem. Jeśli nie masz możliwości odkręcić i dokładnie wyczyścić perlator z kamienia, to wypróbuj ten sposób. Wystarczy zwilżyć wacik kosmetyczny w occie, nałożyć go na ujście kranu i zacisnąć gumką. Po 30 minutach można go zdjąć, a kran będzie znowu drożny. Ocet doskonale rozpuszcza kamień i inne osady.

Domowy sposób na czyszczenie kranu z kamienia

W czyszczeniu kranu z kamienia warto wykorzystać ten domowy odkamieniacz. Jak go przygotować? Do szklanki octu wsyp 2 łyżki kwasku cytrynowego i dodaj 2 łyżki płynu do mycia naczyń. Składniki wymieszaj i zamocz w płynie ściereczkę. Następnie nałóż ją na armaturę na 20 minut, a po tym czasie delikatnie wyczyść swoje krany. Będą lśniły jak nowe.