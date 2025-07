W ostatnich latach wraz z rosnącą popularnością odnawialnych źródeł energii, na rynku pojawiło się wiele nowych możliwości finansowania, w tym dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Niestety, jak to często bywa, zwiększone zainteresowanie stwarza także pole do działania dla oszustów, którzy wykorzystują zaufanie mieszkańców. Coś na ten temat wiedzą mieszkańcy Podkarpacia, a dokładnie gminy Radomyśl Wielki.

Fałszywi urzędnicy pukają do drzwi. Urząd ostrzega mieszkańców

W ostatnich dniach w gminie Radomyśl Wielki na Podkarpaciu doszło do niepokojącego zjawiska - fałszywi urzędnicy zaczęli pukać do drzwi mieszkańców, oferując montaż instalacji fotowoltaicznych. Zjawisko to jest coraz bardziej powszechne w regionie, co skłoniło władze lokalne do wydania oficjalnego ostrzeżenia. Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim przypomina, że nie prowadzi żadnych działań związanych z oferowaniem, sprzedażą ani montażem fotowoltaiki. Władze apelują o szczególną ostrożność i przestrzegają przed takimi oszustami, którzy mogą próbować wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Otrzymujemy sygnały o osobach podających się za pracowników Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim które odwiedzają mieszkańców w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznych. Informujemy, że urzędnicy nie prowadzą żadnych działań związanych z oferowaniem, sprzedażą ani montażem fotowoltaiki - poinformowała gmina na stronie urzędu radomyslwielki.pl.

Urząd gminy przypomniał także, że w razie jakichkolwiek wątpliwości w tego typu sytuacjach, mieszkańcy powinni natychmiast skontaktować się z komisariatem policji w Radomyślu Wielkim pod numerem telefonu: 47 822 75 24.

Co zrobić, gdy zapuka do nas fałszywy urzędnik?

Każdy z nas może stać się ofiarą oszustów, więc warto wiedzieć, jak zachować się w sytuacji tego typu. Oczywiście pamiętaj, by nigdy nie wpuszczać do domów nieznajomych ci osób, nawet jeśli podają się one za urzędników czy inne służby. Dodatkowo nie podawaj swoich danych osobowych, bowiem mogą one zostać wykorzystane przeciwko tobie. Jeśli osoba odwiedzająca posesję budzi jakiekolwiek wątpliwości, warto zachować zimną krew i nie angażować się w rozmowy bez weryfikacji jej tożsamości.

Nie tylko oszuści przy drzwiach

Fałszywi urzędnicy to niestety nie jedyna forma oszustwa związana z odnawialnymi źródłami energii. W ostatnich dniach również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed próbami telefonicznych wyłudzeń danych osobowych. Oszuści dzwonią do mieszkańców, podszywając się pod przedstawicieli programu "Czyste Powietrze", oferując pomoc w pozyskaniu dotacji lub weryfikację danych. Takie połączenia często mają na celu wyłudzenie numeru PESEL lub innych wrażliwych informacji.