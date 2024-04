Odkąd myję kabinę prysznicową tym płynem lśni niczym diament przez tydzień. Usuwam kamień i osad z mydła w kilka sekund. Sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej

Zamiast do gotowania wsypuję do pralki i nastawiam pranie pościeli. Jest idealnie czysta i pachnąca. Wszystkim śpi się lepiej. Sposób na pranie pościeli

Mieszam to z wodą w proporcjach 1:1 i wylewam na spaloną patelnię. Wstawiam do piekarnika i w 30 minut pozbywam się spalenizny. Domowy sposób na spaloną patelnię

Odkąd myję kabinę prysznicową tym płynem lśni niczym diament przez tydzień. Usuwam kamień i osad

Czasami wystarczy jedna kąpiel, aby na szklanej części w kabinie prysznicowej pojawiła się osad i kamień. Jeśli nie będą usuwane regularnie, to z czasem utworzy się na kabinie prysznicowej kamień i konieczne będzie stosowanie bardzo silnych detergentów, aby się go pozbyć. Najskuteczniejszym sposobem, który może zapobiec powstawaniu osadu z kamienia w kabinie, jest osuszanie jej wnętrza ściągaczką. A czym czyścić kabinę prysznicową z kamienia, gdy ten już się w niej pojawi? Odkąd stosuję ten płyn do mycia kabiny prysznicowej, ta dosłownie lśni z czystości nawet przez tydzień. W butelce z atomizerem mieszam pół szklanki wody, pół szklanki octu i 1/4 szklanki płynu do naczyń. Taką mieszanką spryskuję szkło kabiny prysznicowej i przecieram ściereczką. Następnie spłukuję letnią wodą i gotowe.

Co zrobić, aby na kabinie prysznicowej nie pojawiały się zacieki?

Oprócz dokładnego czyszczenia kabiny prysznicowej warto raz na jakiś czas zabezpieczyć ją przed pojawianiem się zacieków z mydła czy wody. Dzięki temu zachowa czystość i schludny wygląd na długi czas. Doskonałym preparatem impregnującym kabiny jest płyn hydrofobowy. Wystarczy spryskać nim powierzchnię i wytrzeć ściereczką do sucha.