Wymieszaj i spryskaj kabinę prysznicową. Płyn w 20 minut usunie kamień i osad. Sposób na czyszczenie kabiny za 5 zł

Domowy płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej. Usunie osad i zacieki

Czyszczenie kabiny prysznicowej to czynność, która powinnyśmy wykonywać regularnie i przynajmniej raz w tygodniu. Dzięki temu unikniemy nieestetycznych zacieków i kamienia. Czym zatem myć kabinę prysznicową?W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednie czyścidło. Dobrze sprawdzi się ściereczka z mikrofibry i miękkie gąbki bez warstwy ściernej. Doskonałym środkiem do czyszczenia kabiny prysznicowej jest płyn z kwasku cytrynowego i wody. Taki roztwór szybko rozpuści osad z kamienia i rozprawi się z zaciekami z mydła. Rozpuść dwie łyżeczki kwasku w ok. 150 ml wody i nanieś powstały roztwór na szyby kabiny prysznicowej za pomocą spryskiwacza. Rozpyl płyn na ścianach kabiny prysznicowej i pozostaw na 10 minut. Po tym czasie spłucz powierzchnie ciepłą wodą i dokładnie wytrzyj do sucha. Dla lepszego efektu można

Czym czyścić kabinę prysznicową?

W czyszczeniu kabiny prysznicowej wspaniale sprawdzi się zwykła tabletka do zmywarki, która dokładnie wyczyści wapienny nalot i zacieki z mydła. Są dwie metody mycia prysznica tabletką. Pierwszy z nich polega na rozpuszczeniu detergentu w ciepłej wodzie i wyczyszczeniu powstałym roztworem kabiny. Można również wyciąć niewielki otwór w gąbce i umieścić w nim rozpakowaną tabletkę do zmywarki. Następnie zwilżamy myjkę ciepłą wodą i przecieramy zabrudzoną kabinę. Równie skutecznym sposobem na czyszczenie kabiny prysznicowej jest ocet. Ocet odkamienia, a także dezynfekuje powierzchnie. Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:1 i spryskaj kabinę. następnie wyszoruj ją ściereczką i spłucz.

