Polacy oszaleli na punkcie tych ubrań. Jest nowa kolekcja ubrań i akcesoriów Lidl Fan

Pamiętacie kultowe sneakersy z Lidla, które przyciągnęły uwagę niejednego kolekcjonera? Sieć poszerza kolekcję ubrań i akcesoriów, a nawet obuwia z własnym logotypem, która ma szansę trafić na listę must-have każdego, kto jest wkręcony w streetwear! Już w czwartek, 6 czerwca, na półkach sklepów stacjonarnych oraz w sprzedaży online pojawią się buckety, nerki, klapki, komplety dresowe, skarpety i wiele więcej. Wrzuć na wakacyjny luz i ubierz się w Lidla od stóp do głów!

Najnowsza, inspirowana miejskim stylem życia kolekcja ubrań i dodatków z linii Lidl Fan na lato, wpasowuje się w obecne trendy na oldschoolowe kroje, które właśnie przeżywają drugą młodość. Już od czwartku, 6 czerwca, w sklepach stacjonarnych i internetowym sieci do kupienia będą damskie kolarki w dwóch wzorach za jedyne 9,99 zł/para, męskie spodenki dresowe za 24,99 zł/para, dostępne także w dwóch wzorach: z lampasami i w retro kratę, koszula męska z krótkim rękawkiem za 24,99 zł, bluza męska z kapturem w cenie 39,99 zł/szt., oversize’owy t-shirt z modnym nadrukiem za 14,99 zł aż w 6 różnych wariantach, a także damski komplet dresowy za 59,99 zł/szt. – na wzór ortalionowych hitów mody osiedlowej.

Zobacz także: Kobiety oszaleją na punkcie tego kremu z promocji Rossmanna. Jeszcze tylko przez 3 dni za mniej niż 20 zł. Wzmacnia strukturę naskórka. Ujędrnia skóra niczym wysokopółkowe kosmetykiStreetwearowego szyku z kumpelą i przyjacielem na festiwalowych wczasach lub podczas wypadu na Mazury dodadzą rzecz jasna klapki (19,99 zł), bawełniany kapelusz typu bucket (24,99 zł) i nerka (24,99 zł). W tym zestawieniu nie może zabraknąć słynnych lidlowych długich skarpet! W sklepach sieci dostaniemy 6 różnych opcji za jedyne 5,99 zł/para. A wszystko to w kolorach charakterystycznych dla Lidla i idealnie wpasowujących się w eklektyczną modę uliczną.

To oczywiście nie wszystko! Trendsetterzy doskonale wiedzą, co w modzie piszczy, a Lidl Polska nie odstaje trendom na krok. Nowa kolekcja obejmuje premierę sneakersów w superniskiej cenie za 39,99 zł/para na wzór tych kultowych, które właśnie zalewają ulice. Elementy kolekcji Lidl Fan można ze sobą łączyć i tworzyć nieoczywiste stylizacje – wszystko w duchu mody ulicznej i pod znakiem nostalgicznych powrotów do lat 90. i 2000!

i Autor: materiał prasowy Lidl

