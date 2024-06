Kobiety oszaleją na punkcie tego kremu z promocji Rossmanna. Jeszcze tylko przez 3 dni za mniej niż 20 zł. Wzmacnia strukturę naskórka. Ujędrnia skóra niczym wysokopółkowe kosmetyki

Promocje w Rossmannie. Genialny krem ujędrniający i liftingujący skórę za mniej niż 20 zł

Obecne promocje Rossmanna trwają jeszcze tylko do czwartku, 6 czerwca. Jeżeli chcesz z nich skorzystać to już ostatni dzwonek. Aktualne promocje Rossmanna skupione są na kremach przeciwzmarszczkowych. W niższych cenach znajdziemy świetne kosmetyki od znanych marek. Hitem promocji Rossmanna może okazać się serum marki Isana. To marka własna Rossmanna, która jednak znana jest z wielu bestsellerów kosmetycznych. Serum ISANA Gold Brilliance kosztuje obecnie jedynie 18,99 zł. To wysoko skoncentrowana formuła, która wygładza zmarszczki i bruzdy oraz napina skórę. Dodatkowo nawilża skórę i przeciwdziała utracie wody. ISANA Gold Brilliance wzmacnia strukturę naskórka oraz przywraca skórze promienny i zdrowy koloryt. Zawarty w serum ekstrakt z róży działa antyoksydacyjnie i ochronnie. Sprawia, że cera staje się bardziej sprężysta i nie traci swojej jędrności. Serum ISANA Gold Brilliance można stosować dwa razy dziennie - rano i wieczorem. To świetna opcja dla kobiet dojrzałych, które szukają skutecznego kosmetyku w przystępnej cenie. Serum ISANA Gold Brilliance kupisz jeszcze przez 3 dni w promocji w Rossmannie.

