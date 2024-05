Ten tusz do rzęs będzie hitem tego sezonu. Kobiety oszalały na punkcie tego makijażu

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka.

W tym sezonie do łask wracają kolorowe tusze do rzęs. Pamiętamy je z lat 90-tych. Potem na długi czas kojarzyły się z kiczem, a rynek zdominowały te w kolorze czarnym. Już w 2018 roku coraz bardziej popularne stawały się brązowe mascary, które dawały bardziej naturalny efekt. Rok 2024 to wielki powrót kolorowych maskar. Najpopularniejsze kolory to oczywiście niebieski i bordowy.

Marka Benefit Cosmetic podążając za trendami wypuściła właśnie nową kolekcję tuszy do rzęs. BADgal BANG w kolorach Plum, Rebel Brown i Power Blue!

Dzięki nowym kolorom bestsellerowego tuszu do rzęs BADgal BANG! dostępnych w limitowanej edycji, nie musisz być w erze czarnego charakteru, aby cieszyć się pięknem BADgal. Czekają na Ciebie intensywne, pogrubione rzęsy, które mają objętość, ale nie są ciężkie! Każde pociągnięcie zapewnia 360-stopniową pełnię rzęs, która utrzymuje się przez 36 godzin* bez rozmazywania. Do tego kolor, który podkreśli głębię Twoich oczu.

WYBIERZ SWÓJ KOLOR:

Wild Plum jest idealny dla zielonych oczu

Power Blue wygląda niesamowicie na brązowych oczach

Rebel Brown to najlepszy przyjaciel niebieskich oczu

Możesz też użyć ich wszystkich! Baw się makijażem, tak jak lubisz!

