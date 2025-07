Tych 5 modeli biustonoszy Triumph to ‘must have’ w garderobie każdej it-girl

JEST, ALE JAKBY GO NIE BYŁO

Ten biustonosz to absolutny must-have w szafie każdej kobiety. Body Make-Up Illusion Smooth to pionierska kolekcja Triumph, w której zastosowano technologie wynoszące komfort i styl do niespotykanego dotąd poziomu. Dzięki innowacyjnej fiszbinie Comfort Wire, niezwykle miękkiej tkaninie i zaawansowanym technologicznie miseczkom, które intuicyjnie dopasowują się do indywidualnego kształtu biustu tworzy wrażenie absolutnego braku biustonosza na ciele.

PRO TRIP SHOPPINGOWY: Body Make-Up Illusion Smooth występuje w najmodniejszej palecie kolorystycznej sezonu, min. pastelowej Honey Yellow i Powder Orange oraz Chocolate Mousse (nawiązanie do koloru Pantone: Mocca), udowadniając, że bielizna również może być częścią aktualnych trendów oraz niezawodnym fundamentem każdej stylizacji!

MOŻESZ NA NIEGO LICZYĆ

Dzięki temu modelowi kobiety z pełniejszym biustem mogły odetchnąć… pełną piersią. Biustonosz Essential Minimizer zapewnia niebywałą wygodę, swobodę ruchu i odpowiednie wsparcie. A co więcej: optycznie zmniejsza biust o 1 rozmiar. Dzięki specjalnym, nieuciskającym fiszbinom dba o maksymalne podtrzymanie. Na plus są też wygodne i dobrze dopasowujące się, regulowane ramiączka. Minimizer to maksimum elegancji, komfortu i pewności siebie – bez kompromisu.

PRO TRIP SHOPPINGOWY: Biustonosze Minimizer dostępne są w wielu fasonach i krojach, które zaspokoją indywidualne potrzeby każdej z nas: od modeli bez fiszbin, po te usztywniane, aż po warianty z koronką w roli głównej, która dodaje pewności siebie i… kroplę wyrafinowania do stylizacji.

KULTOWY MODEL W WERSJI LIMITOWANEJ

Biustonosze Amourette nie bez powodu są bestsellerem Triumph od ponad 60 lat. Elegancja, styl, perfekcyjne dopasowanie i niebywały komfort – to esencja tej linii, której znakiem rozpoznawczym są niewątpliwie koronki, nadające jej zmysłowości i wyrafinowania. Możemy wybierać spośród ultrawygodnych braletek, klasycznych bardotek, biustonoszy półusztywnianych, miękkich na fiszbinie lub typu full-cup. Na plus jest też dostępność szerokiej rozmiarówki: od 70 do 105 pod biustem i miseczce B-H.

PRO TRIP SHOPPINGOWY: Na trwającej właśnie wyprzedaży możesz kupić limitowaną edycję tego biustonosza, który skradnie serca (a raczej biust) swoimi miękko podtrzymującymi, półprzezroczystymi, nieusztywnianymi miseczkami z wygodnej, elastycznej koronki. Zaś wzrok przyciągnie nowoczesny, okrągły i scentralizowany krój z regulatorami w kształcie litery V i wycięciem z tyłu. Kropką nad i jest różyczka umiejscowiona na wąskim mostku.

SUMMER VIBE

Na Twojej wish-liście wyprzedażowej nie może zabraknąć… mody plażowej! Środek sezonu, to doskonały moment, by kupić kostium kąpielowy w atrakcyjnych cenach. Postaw na ponadczasowe graficzne wzory, które płynnie podążają za naturalnymi kształtami kobiecego ciała, pięknie je podkreślając, czyli na wyjątkową linię Summer Allure. W kolekcji znajdziesz jednoczęściowe kostiumy kąpielowe oraz bikini, wszystkie dostępne w dwóch kombinacjach kolorystycznych: White/Dark i Green/Light.